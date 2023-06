Espírito Santo ganha novas rotas turísticas

O Espírito Santo acaba de ganhar novas rotas turísticas. Sancionadas pelo governador Renato Casagrande (PSB) as Leis nº 11.827 e 11.829 criam, respectivamente, a Rota Turística da Estrada do Caramba e a Rota do Vale do Emboque. Ambas visam fomentar o turismo nas regiões, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social dos municípios.

A rota da Estrada do Caramba envolve a Pedra do Caramba, a Pedra do Índio e a Pedra da Santa Teresa, nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Atílio Vivácqua. A iniciativa foi dos deputados Callegari (PL) e Theodorico Ferraço (PP).

Já o trajeto do Vale do Emboque fica localizado em Conceição do Castelo, na região sul-serrana do Espírito Santo.

Para Cristiano Lopes, presidente da Associação da Rota do Vale do Emboque, a criação do novo trajeto é super imporante para o desenvolvimento local. “O lugar fala por si, é o vale mais charmoso do Espírito Santo. Com a criação da rota, esperamos atrair investidores e empreendedores para a região”, afirma Cristiano.

O Vale do Emboque é considerado uma das paisagens mais lindas do Estado e guarda um pouco da história do Brasil. Na época do Brasil Império, escravizados utilizavam essa rota para fugir das fazendas de café da região, sendo a mais conhecida a Fazenda do Centro, em Castelo.

Os atrativos turísticos locais incluem cachoeiras, passeio ciclístico, cavalgada, trilhas e acampamento, além do radical passeio de “aranha” ou “gaiola” – uma espécie de carro buggy utilizado para a prática de esportes radicais no campo.

Cristiano quer mostrar que o turismo é uma alternativa viável. “A gente quer mostrar para a população local que tem como viver do turismo. É possível empreender na área e viver disso”, frisa o presidente da Associação.

A legislação que cria a Rota do Caramba foi de inciativa do deputado Dary Pagung (PSB). De acordo com o parlamentar, a região ainda é pouco conhecida. “O Vale do Emboque fica situado na comunidade de Monforte Frio e abriga uma quantidade de belezas naturais e históricas ainda desconhecidas pelo grande público”, comenta Dary.

Rota da Estrada do Caramba

A Pedra do Caramba é uma formação granítica no formato de mesa, com altitude aproximada de 700 metros e com resquícios de Mata Atlântica. O local recebe praticantes de modalidades ligadas ao ecoturismo e também é um espaço de religiosidade, pois no seu cume há uma pequena imagem do Cristo Redentor e uma capelinha em homenagem a Nossa Senhora da Penha.

Já as Pedras do Índio e da Santa Teresa ficam na mesma cordilheira do maciço do Caramba, tendo a última um formato que lembra uma freira. Ambas possuem fragmentos de Mata Atlântica e são espaços onde se podem encontrar diversos tipos de aves, macacos, tatus, lagartos e cachorros-do-mato.

Fonte: POLÍTICA ES