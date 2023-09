Espírito Santo faz acordo para garantir e ampliar o comércio de café na Europa

Durante a 14ª edição do Coffee Forum & Dinner, realizada nessa quinta-feira (21) e nesta sexta-feira (22), em Basel, na Suíça, o Governo do Espírito Santo, representado pelo secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, e o subsecretário de Estado de Desenvolvimento Rural, Michel Tesch, se reuniu com importantes lideranças para traçar estratégias conjuntas quanto à comercialização de cafés na União Europeia frente à nova legislação que proíbe as importações de produtos oriundos de áreas desmatadas, a partir de janeiro de 2025.

Em articulação com o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé) e a European Coffee Federation, ficou acordado que o Espírito Santo estará entre os projetos-piloto de exportação com base nos novos requisitos da legislação aprovada. Além disso, foi estabelecida parceria para validar, em campo, informações coletadas por sensoriamento remoto, contando com plataforma de verificação/rastreabilidade que já está em desenvolvimento, sob a liderança do Cecafé.

“Com trabalho conjunto, em parceria e com total transparência, estamos construindo as bases para verificar e validar dados e informações que vão não só garantir, mas ampliar a participação dos nossos cafés na União Europeia, destino de mais de 40% das exportações nacionais. Saímos na frente para que não haja qualquer margem de risco comercial para as mais de 75 mil propriedades rurais capixabas que produzem os cafés arábica e conilon”, afirmou Enio Bergoli.

Será estabelecido um procedimento de comparação entre as bases de imagens adotadas pelo Joint Research Centre, que é vinculado à Comissão Europeia, e a plataforma desenvolvida pelo Cecafé, sendo que os pontos de inconsistência serão verificados em campo pela equipe do Governo do Estado do Espírito Santo, visando à melhoria da acurácia da análise.

“Somente por meio de cooperação é que conseguiremos implementar esse novo regulamento e fazer um projeto-piloto no Espírito Santo, que será magnífico, dada a representatividade que tem na exportação de cafés para a Europa. Agradeço ao Cecafé e ao Governo do Espírito Santo pela generosidade e pioneirismo em buscar uma solução não só para a cafeicultura capixaba, mas para outras regiões cafeeiras do Brasil e do mundo”, pontuou a secretária Geral da European Coffee Federation, Eileen Gordon.

A legislação europeia, European Union Deforestation-free Regulation (EUDR), ao contrário de uma ameaça, pode se tornar uma grande oportunidade para a cafeicultura, tendo em vista que o Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo, e está muito à frente de seus concorrentes nos quesitos da sustentabilidade e rastreabilidade.

“Parabenizo o governador Renato Casagrande pela condução de um importante Programa de Desenvolvimento Sustentável da Cafeicultura e pela presença de sua equipe no maior evento mundial do setor, onde discutimos as tratativas e encaminhamentos, numa parceria do setor público com o setor privado, relativos à nova legislação europeia. Certamente será uma oportunidade para ampliarmos a participação dos cafés capixabas no mercado europeu, em especial o conilon”, comentou o presidente do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Márcio Cândido Ferreira.

Participaram ainda do Coffee Forum & Dinner, realizado pela Swiss Coffee Trade Association – SCTA, representantes da exportação e importação de cafés do mundo com um todo, Organização Internacional do Café (OIC), National Coffee Association (NCA), entre outras organizações. “Reunimos aqui na Suíça mais de mil pessoas de todo o setor do café para tratar das principais temáticas que afetam o comércio internacional, como legislação europeia, sustentabilidade, ESG, descarbonização e impactos positivos da atividade, com a participação dos maiores nessas áreas”, destaca o secretário Geral da SCTA, Michael Von Luehrte.

