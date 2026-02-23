Espírito Santo está sob alerta laranja de chuvas intensas até sexta-feira (27)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta segunda-feira (23) um alerta laranja de chuvas intensas para todo o Espírito Santo. O aviso já está em vigor e é válido até as 23h59 da próxima sexta-feira (27).

A previsão para todas as cidades do Estado é de chuva de até 100 milímetros por dia, acompanhada de ventos intensos que podem variar entre 60 e 100 km/h. Há risco de alagamentos, cortes no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores e descargas elétricas.

O alerta laranja é o segundo mais grave na escala de risco do Inmet. Além dele, um aviso amarelo, de menor intensidade, está em vigor no Espírito Santo desde domingo (22) e foi prorrogado até sexta-feira (27).

Orientações do Inmet

Não se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas;

Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Se possível, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia;

Obter mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

