Espírito Santo encerra primeiro bloco dos Jogos Escolares Brasileiros com 35 medalhas

Nesta quarta-feira (1º), foram encerradas as disputas das modalidades do primeiro bloco dos Jogos Escolares Brasileiros (Jebs´s), que acontece em Brasília. O Espírito Santo já conquistou 35 medalhas. Foram dez de ouro, 13 de prata e 12 de bronze.

A competição teve início no último sábado (28) e segue até o próximo dia 08 de novembro. Nesta primeira parte dos Jeb’s, foram disputadas as modalidades de atletismo/atletismo adaptado, basquete, futsal, ginástica rítmica, judô, karatê, vôlei de praia e xadrez.

O grande destaque da delegação capixaba foi o atletismo adaptado, que conquistou o título de campeão geral, com três medalhas de ouro e três de prata, terminando em primeiro lugar entre os 27 estados do País.

Além do bom resultado, os paratletas Ana Elizia dos Santos e Wender Rocha também garantiram vaga no Campeonato Sul-Americano Escolar e vão representar o Estado e o País em Santiago, no Chile, entre os dias 04 e 09 de dezembro, com os técnicos Kelley Bonicenha e Roque Marinato.

As outras modalidades que também se destacaram no primeiro bloco foram a ginástica rítmica e o judô. Na ginástica rítmica, as capixabas conquistaram uma medalha de ouro e três de prata. Já no judô, os lutadores garantiram um ouro, três pratas e quatro de bronze.

Nas modalidades coletivas, o Estado chegou ao lugar mais alto do pódio no futsal feminino, na série cobre, com o Mundo Moderno, de Cariacica. Já no basquete feminino, a UMEF Nice de Paula, de Vila Velha, faturou o bronze para o Estado pela série prata. No vôlei de praia, mais um ouro no feminino, com a dupla Mari e Cássia, pela série cobre.

O próximo bloco da competição tem início nesta quinta-feira (02), com o taekwondo. Na sequência, as disputas seguem no badminton, ciclismo, ginástica artística, handebol, natação, tênis de mesa, voleibol e wrestling.

Ao todo, 216 estudantes da categoria infantil, de 12 a 14 anos de idade, representam o Espírito Santo em todas as 17 modalidades. Os Jeb’s são realizados pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE) e reúne cerca de seis mil participantes de todas as 27 unidades federativas.

QUADRO DE MEDALHAS – TIME ES – JEBS 2023

OURO

ATLETISMO – Brayan Litig – 800 metros (série prata)

ATLETISMO – Revezamento 5×80 integrado masculino (Brayan Litig, Cauan dos Santos, Weldry Justo, Wender Rocha e Ytalo Dias)

ATLETISMO ADAPTADO – Ana Elizia dos Santos – arremesso de peso (série ouro)

ATLETISMO ADAPTADO – Wender Rocha – arremesso de peso (série ouro)

ATLETISMO ADAPTADO – Wender Rocha – salto em distância (série ouro)

FUTSAL – Equipe feminina (série cobre)

GINÁSTICA RÍTMICA – Melissa Varejão – individual bola

JUDÔ – Felipe Pedretti – categoria até 64 kg (série prata)

KARATÊ – Marcos Félix – kumite mais de 63 kg (série bronze)

VÔLEI DE PRAIA – Mari e Cássia – feminino (série cobre)

PRATA

ATLETISMO – Brayan Litig – 2000 metros (série ouro)

ATLETISMO – Matheus Almeida – salto em distância (série prata)

ATLETISMO ADAPTADO – Ana Elizia dos Santos – salto em distância (série ouro)

ATLETISMO ADAPTADO – Weldry Justo – salto em distância (série prata)

ATLETISMO ADAPTADO – Wender Rocha – 80 metros (série ouro)

GINÁSTICA RÍTMICA – Amanda Manente – individual geral

GINÁSTICA RÍTMICA – Equipe – Amanda Manente, Melissa Varejão, Lays Machado e Valentina Simões (série ouro)

GINÁSTICA RÍTMICA – Melissa Varejão – individual maças

JUDÔ – Ana Vasconcelos – categoria até 64 kg (série bronze)

JUDÔ – Nicolas Souza – categoria até 44 kg (série ouro)

JUDÔ – Rebeca Silva – categoria até 53 kg (série prata)

KARATÊ – Helen Tatagiba – kata feminino cadete (série ouro)

KARATÊ – Helen Tatagiba – kumite cadete até 54 kg (série prata)

BRONZE

ATLETISMO – Amanda Shunck do Nascimento – 3000 marcha atlética (série bronze)

ATLETISMO – Ana Elizia dos Santos – 80 metros (série ouro)

ATLETISMO – Victor Silva – arremesso de peso (série bronze)

BASQUETE – Equipe feminina (série prata)

JUDÔ – Maria Eduarda Barcelos – categoria até 58 kg (série ouro)

JUDÔ – Maria Luiza Barbosa – categoria até 36 kg (série ouro)

JUDÔ – Rodrigo Filho – categoria até 58 kg (série ouro)

JUDÔ – Sofia Pereira – categoria até 64 kg (série prata)

KARATÊ – Breno Fernandes – kumite até 45 kg (série prata)

KARATÊ – Erick Melo – kumite cadete até 52 kg (série ouro)

KARATÊ – Gabriel Luiz – kata masculino cadete (série bronze)

KARATÊ – João Santos – kumite cadete até 63 kg (série ouro)

