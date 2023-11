Espírito Santo encerra participação nos Jogos Escolares Brasileiros com 49 medalhas

Os Jogos Escolares Brasileiros (Jeb´s) chegaram ao fim nesta quarta-feira (08) e o Espírito Santo encerrou sua participação com 16 ouros, 14 pratas e 19 bronzes, totalizando 49 medalhas. A competição estudantil, envolvendo atletas de 12 a 14 anos (categoria infantil), foi realizada durante 12 dias em Brasília-DF.

A marca superou a da edição do ano passado, realizada no Rio de Janeiro-RJ, quando o Estado faturou 43 medalhas, sendo 11 ouros, 13 pratas e 19 bronzes.

As últimas medalhas capixabas em Brasília vieram nas disputas do handebol, nesta quarta-feira (08), com destaque para a UMEF Irmã Feliciana Garcia, de Vila Velha, que conquistou a medalha de ouro, da série ouro, na categoria masculina, após vitória por 33 a 16 contra o Colégio Contato, de Alagoas. Foi o segundo título consecutivo da escola canela-verde na competição, consagrando mais uma vez o Espírito Santo no topo do handebol masculino infantil nacional.

Já no handebol feminino, as capixabas do Colégio Castro Alves, de Cariacica, venceram o Colégio Nivo das Neves, de Goiás, por 21 a 18, e ficaram com a medalha de bronze da série prata.

Ao todo, 216 estudantes representaram o Espírito Santo em todas as 17 modalidades em disputa. Os Jeb’s são realizados pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE) e reuniu cerca de seis mil participantes de todas as 27 unidades federativas do País. Os capixabas que representaram o Estado em Brasília foram campeões da edição 2023 dos Jogos Escolares do Espírito Santo (JEES)

A modalidade que mais chegou ao pódio foi o atletismo/atletismo adaptado, com 13 medalhas. Além do bom resultado, os paratletas Ana Elizia dos Santos e Wender Rocha também garantiram vaga no Campeonato Sul-Americano Escolar e vão representar o Estado e o País em Santiago, no Chile, entre os dias 04 e 09 de dezembro, juntamente com os técnicos Kelley Bonicenha e Roque Marinato.

Os outros destaques da delegação capixaba foram o wrestling e o judô, com, respectivamente, 10 e oito medalhas conquistadas.

Veja o quadro completo de medalhas dos Jeb’s 2023:

OURO

ATLETISMO – Brayan Litig – 800 metros (série prata)

ATLETISMO – Revezamento 5×80 integrado masculino – Brayan Litig, Cauan dos Santos, Weldry Justo, Wender Rocha e Ytalo Dias (série ouro)

ATLETISMO ADAPTADO – Ana Elizia dos Santos – arremesso de peso (série ouro)

ATLETISMO ADAPTADO – Wender Rocha – arremesso de peso (série ouro)

ATLETISMO ADAPTADO – Wender Rocha – salto em distância (série ouro)

FUTSAL – Equipe feminina – Centro Educacional Mundo Moderno (série cobre)

GINÁSTICA RÍTMICA – Melissa Varejão – individual bola

HANDEBOL – Equipe masculina – UMEF Irmã Feliciana Garcia (série ouro)

JUDÔ – Felipe Pedretti – categoria até 64 kg (série prata)

KARATÊ – Marcos Félix – kumite mais de 63 kg (série bronze)

VÔLEI DE PRAIA – Mari e Cássia – feminino (série cobre)

WRESTLING – Eyshila Ribeiro – Estilo livre feminino 66 kg (série ouro)

WRESTLING – Isaque Barbatto – Estilo livre masculino 52 kg (série ouro)

WRESTLING – Maria Eduarda Barcelos – Estilo livre feminino 58 kg (série bronze)

WRESTLING – Nycolas Souza – Estilo greco-romano 44 kg (série bronze)

WRESTLING – Victor Hugo dos Santos – Estilo livre masculino 75 kg (série bronze)

PRATA

ATLETISMO – Brayan Litig – 2000 metros (série ouro)

ATLETISMO – Matheus Almeida – salto em distância (série prata)

ATLETISMO ADAPTADO – Ana Elizia dos Santos – salto em distância (série ouro)

ATLETISMO ADAPTADO – Weldry Justo – salto em distância (série prata)

ATLETISMO ADAPTADO – Wender Rocha – 80 metros (série ouro)

GINÁSTICA RÍTMICA – Amanda Manente – individual geral

GINÁSTICA RÍTMICA – Equipe – Amanda Manente, Melissa Varejão, Lays Machado e Valentina Simões (série ouro)

GINÁSTICA RÍTMICA – Melissa Varejão – individual maças

JUDÔ – Ana Vasconcelos – categoria até 64 kg (série bronze)

JUDÔ – Nicolas Souza – categoria até 44 kg (série ouro)

JUDÔ – Rebeca Silva – categoria até 53 kg (série prata)

KARATÊ – Helen Tatagiba – kata feminino cadete (série ouro)

KARATÊ – Helen Tatagiba – kumite cadete até 54 kg (série prata)

WRESTLING – Equipe masculina – Estevão Patrocínio, Isaque Barbatto, João Victor Santiago, Nycolas Souza, Thiago Vieira e Victor Hugo dos Santos (série bronze)

BRONZE

ATLETISMO – Amanda Shunck do Nascimento – 3000 marcha atlética (série bronze)

ATLETISMO – Ana Elizia dos Santos – 80 metros (série ouro)

ATLETISMO – Victor Silva – arremesso de peso (série bronze)

BASQUETE – Equipe feminina – UMEF Nice de Paula (série prata)

HANDEBOL – Equipe feminina – Colégio Castro Alves (série prata)

JUDÔ – Maria Eduarda Barcelos – categoria até 58 kg (série ouro)

JUDÔ – Maria Luiza Barbosa – categoria até 36 kg (série ouro)

JUDÔ – Rodrigo Filho – categoria até 58 kg (série ouro)

JUDÔ – Sofia Pereira – categoria até 64 kg (série prata)

KARATÊ – Breno Fernandes – kumite até 45 kg (série prata)

KARATÊ – Erick Melo – kumite cadete até 52 kg (série ouro)

KARATÊ – Gabriel Luiz – kata masculino cadete (série bronze)

KARATÊ – João Santos – kumite cadete até 63 kg (série ouro)

TAEKWONDO – Emilly Silva – categoria mais de 59 kg (série prata)

TAEKWONDO – Júlia Barcelos – categoria até 51 kg (série prata)

WRESTLING – Ana Beatriz Carvalho – Estilo livre feminino 36/39 kg (série ouro)

WRESTLING – Estevão Patrocínio – Estilo greco-romano 85 kg (série bronze)

WRESTLING – João Victor Santiago – Estilo greco-romano 62 kg (série ouro)

WRESTLING – Maria Alice Lourenço – Estilo livre feminino 46 kg (série bronze)

Fonte: GOVERNO ES