Espírito Santo em alerta! Instituto prevê temporais e chuvas intensas

A semana no Espírito Santo deve começar com tempo ainda instável, conforme novos alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) neste domingo (8). O Inmet chama a atenção para o perigo de chuva intensa e grande acumulado em quase todo o Estado, além do perigo potencial para chuva forte na Região Norte. O aviso vale até as 10h da manhã desta segunda-feira (9). As informações são de A Gazeta.