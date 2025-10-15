Espírito Santo é sede do VIII Encontro de Gestores das Polícias Militares da Tríplice Divisa

A Polícia Militar do Espírito Santo é anfitriã do VIII Encontro de Gestores das Polícias Militares da Tríplice Divisa: Bahia – Espírito Santo – Minas Gerais. O evento é realizado nesta quarta (15) e quinta-feira (16), no SESC de Praia Formosa, em Aracruz.

Com o tema “Perspectivas permanentes de Polícia Ostensiva na Tríplice Divisa”, o encontro debate ações policiais preventivas e repressivas, além buscar estabelecer mecanismos que possam traduzir, na prática, as melhorias que sejam reais e efetivas ao atual sistema de defesa social.

O objetivo é estabelecer ações de organização, adotando medidas que visam dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos no VII Encontro, realizado no Estado da Bahia, e criar instrumentos que respaldam as ações conjuntas.

O Espírito Santo já foi sede anteriormente do II Encontro de Gestores das Polícias Militares da Tríplice Divisa, no ano de 2017, no município de Nova Venécia, com tema central “Estratégia e Integração da Inteligência Policial Militar”, e o V Encontro, no ano de 2022 no município de São Mateus, com tema central “Inovação Tecnológica e Trabalho em Rede”.

A programação do evento para este ano conta com palestras, momentos para perguntas e simpósio temático. Para fechar o ciclo de 2025, será apresentada a Proposta de criação do Acordo de Cooperação Técnica para a implementação do Programa Permanente de Polícia Ostensiva Interestadual da Tríplice Divisa (PMBA-PMES-PMMG).

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES