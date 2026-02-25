Connect with us

Espírito Santo deve ter chuva persistente com nova atuação da ZCAS

Published

1 hora ago

on

Quinta ZCAS de 2026 se estabelece entre os dias 26 de fevereiro e 01 de março. Foto | Climatempo

O Espírito Santo entrou na rota de mais um episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que deve provocar chuva frequente e volumosa entre quarta-feira (26) e domingo (1º). Este é o quinto evento do fenômeno em 2026.

Segundo a Climatempo, o sistema vai organizar um corredor de umidade sobre o Brasil, mantendo áreas de instabilidade ativas por vários dias consecutivos. A combinação da circulação de ventos em diferentes níveis da atmosfera favorece a formação de nuvens carregadas, especialmente sobre o centro-norte do Sudeste, Centro-Oeste, partes do Nordeste e da Região Norte.

Para o território capixaba, a expectativa é de chuva persistente e acumulados elevados ao longo do período, o que acende o sinal de atenção para possíveis transtornos.

 Principais riscos

Durante episódios de ZCAS, a chuva costuma ser contínua e prolongada, aumentando a probabilidade de:

alagamentos urbanos

transbordamento de rios e córregos

solo encharcado

deslizamentos de terra, principalmente em encostas

Até sexta-feira (27), o Estado permanece sob alerta vermelho para chuvas intensas, com previsão que pode ultrapassar 100 mm por dia, volume considerado extremamente alto.

Orientações à população

A recomendação é acompanhar os avisos meteorológicos e seguir as orientações da Defesa Civil. Em caso de chuva forte:

evite áreas alagadas

não atravesse ruas ou pontes inundadas

redobre a atenção em áreas de encosta

fique atento a sinais de deslizamento

A tendência é de tempo instável em todo o Espírito Santo até o início de março, com períodos de melhora intercalados, mas ainda sob influência do corredor de umidade.

