Espírito Santo decreta dois dias de ponto facultativo na próxima semana

A tradicional festa de Corpus Christi será realizada de maneira diferente, diante da pandemia do novo coronavírus

O governador Renato Casagrande decretou ponto facultativo para dois dias da próxima semana para órgãos e entidades da administração pública do Espírito Santo. Na quinta (11) e sexta-feira (12), tradicionalmente, são celebradas as festas de Corpus Christi.

Nos dias de validade do decreto, funcionarão apenas os órgãos e entidades que desempenham serviços essenciais, que tenham o funcionamento ininterrupto ou regime de escala.

O Dia de Corpus Christi é uma festa tradicional Cristã da Igreja Católica. É costume de que os fieis confeccionem tapetes coloridos com temas diversos pelas ruas das cidades, por onde passam procissões. No entanto, a data não é considerada um feriado nacional.

Corpus Christi

Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, as igrejas deverão se adaptar para a realização da festa de maneira diferente. Na Arquidiocese de Vitória, por exemplo, por recomendação do arcebispo Metropolitano, Dom Dario Campo, as paróquias receberam diversas recomendações.

Dentre as orientações, está a não confecção de tapetes, para que não haja aglomerações. As procissões podem ser realizadas com o uso de poucos carros e os fieis são orientados a preparar enfeites em suas casas, nas ruas onde se passará a procissão. Outra recomendação é que haja a doação de alimentos neste dia para que sejam doados aos mais necessitados. Muitas Missas serão transmitidas pela internet.