Espírito Santo conquista 32 medalhas no Brasileiro de kickboxing

O Espírito Santo fechou sua participação no Campeonato Brasileiro de Kickboxing com 32 medalhas, sendo 12 ouros, 10 pratas e 11 bronzes. Ao todo, a delegação contou com 80 atletas no evento, que foi realizado em Brasília – DF. A competição teve início na última quinta-feira (19) e terminou nesse domingo (22).

Os capixabas contaram com apoio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), que concedeu o transporte para os atletas e a comissão técnica participarem da competição, por meio dos programas Voe Atleta e Vai Atleta.

Organizado pela Confederação Brasileira de Kickboxing (CBKB), o evento é a maior competição nacional da modalidade e distribui pontos no ranking, além de garantir vagas diretas para campeonatos profissionais e seletivas internacionais.

Confira abaixo o quadro de medalhas:

OURO

Joao Paulo Mantovani Areas – Point Fighting / 07 A 09 Anos / Até 33kg / Masculino

Karine Pereira Dos Santos – Full Contact / Adulto / Faixa Azul Até Preta / Até 70kg / Feminino

Raquel Andrade Alvarenga – K1 Styles / Adulto / Faixa Branca Até Verde / Até 48kg / Feminino

Ellora Carla Ramos De Freitas- K1 Styles / Adulto / Faixa Branca Até Verde / Acima De 70kg / Feminino

Gabriel De Souza De Matos – Kick Light / 13 A 15 Anos / Até 63kg / Masculino

Davi Miguel Braz De Oliveira – Kick Light / 13 A 15 Anos / Acima 69kg / Masculino

Sophia Krugel Valiati – Light Contact / 13 A 15 Anos / Acima 65kg / Feminino

Fabiana Peixoto Fraga – K1 Styles / Adulto / Faixa Azul Até Preta / Até 65kg / Feminino

Marlon Dos Santos De Souza – Point Fighting / 10 A 12 Anos / Até 47kg / Masculino

Leandro Felipe De Paula Silva – Full Contact / Adulto / Faixa Preta / Até 91kg / Masculino

Thiago Viana De Almeida – Full Contact / Adulto / Faixa Branca A Marrom / Até 91kg / Masculino

Mirela Tayná Vargas – Low Kicks / Adulto / Faixa Azul Até Preta / Acima De 70kg / Feminino

PRATA

Hanna Lis Dos Reis Klein Da Silva Team – Light Contact / 13 A 15 Anos / Acima 65kg / Feminino

Fernando Cesar Medeiros Siqueira – Kick Light / Master / Até 84kg / Masculino

Agson Novais De Almeida – Low Kicks / Adulto / Faixa Colorida / Até 60kg / Masculino

Alane Dos Santos Costa- Low Kicks / Adulto / Faixa Azul Até Preta / Até 52kg / Feminino

Aline De Oliveira Pestana – Light Contact / Adulto / Até 65kg / Feminino

Cauã Pazzini Xavier Galdino – Light Contact / 16 E 17 Anos / Faixa Branca Até Verde / Até 84kg / Mas

Pedro Caldas Gabriel Motta – Light Contact / 16 E 17 Anos / Faixa Branca Até Verde / Até 69kg / Mas

Iury Da Silva De Souza- K1 Styles / Adulto / Faixa Preta / Até 81kg / Masculino

Ricardo Braun Innocente- Point Fighting / 16 E 17 Anos / Faixa Azul Até Preta / Até 57kg / Masc

Denis Da Silva De Souza – K1 Styles / Adulto / Faixa Preta / Até 71kg / Masculino

BRONZE

Denis Da Silva De Souza – Oficial – Point Fighting / Adulto / Até 65kg / Feminino

Patricia Neves Macedo Lima Santos – Kick Light / Master / Até 55kg / Feminin

Maria Eduarda Freitas Amorim – Kick Light / 13 A 15 Anos / Até 55kg / Feminino

Nathan Ribeiro Da Silva – Low Kicks / Adulto / Faixa Colorida / Até 57kg / Masculino

Hemilly Jhuli Dos Reis Barbosa – Point Fighting / Adulto / Até 50kg / Feminino

Davi Miguel Braz De Oliveira – Light Contact / 13 A 15 Anos / Acima 69kg / Masculino

Lucas Felix Soares – Light Contact / 16 E 17 Anos / Faixa Azul Até Preta / Até 69kg / Masc

Natalia Rangel Boone – K1 Styles / Adulto / Faixa Azul Até Preta / Até 60kg / Feminino

Pedro Henrique Dos Reis Klem Da Silva – Point Fighting / 10 A 12 Anos / Até 32kg / Masculino

Hanna Lis Dos Reis Klein Da Silva – Light Contact / 13 A 15 Anos / Acima 65kg / Feminino

Pedro Henrique Moraes Ramos – Full Contact / Adulto / Faixa Preta / Acima De 91kg / Masculino

Davi Valadão Vieira Cardoso – Point Fighting / Adulto / Faixa Colorida / Até 69kg / Masculino

