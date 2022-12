Espírito Santo confirma ocorrência do pequeno besouro das colmeias

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) confirmou a primeira ocorrência de Aethina tumida, o pequeno besouro das colmeias (PBC), no Espírito Santo. A presença do besouro foi registrada em uma propriedade rural de Aracruz. O assunto foi abordado nessa segunda-feira (26), durante reunião com o setor produtivo e os órgãos oficiais.

De acordo com o diretor-presidente do Idaf, Leonardo Cunha Monteiro, logo após a notificação do produtor ao órgão, uma equipe esteve no local para recolher amostras dos besouros, que foram encaminhadas ao Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, em Goiânia. “O relatório oficial de ensaio confirmou, por identificação molecular, o sequenciamento genético do pequeno besouro das colmeias. Os fiscais do Idaf estão atuando no controle da infestação, mas é fundamental a atenção dos apicultores e meliponicultores para verificarem possível ocorrência em suas colmeias, além de adotarem as medidas sanitárias exigidas”, explicou Monteiro.

A subgerente de Defesa Sanitária Animal do Idaf, Flaviane Castro Faria, explicou que o PBC causa muitos prejuízos aos criadores, pois as larvas dos besouros alimentam-se de polén, mel e crias de abelhas. Além disso, perfuram as células ao se movimentarem, provocando a fermentação do mel e do pólen, que se tornam impróprios para o consumo. A infestação nas colônias de abelhas fracas pode causar o abandono do enxame. “Neste momento, é essencial que seja feita notificação ao Idaf em caso de suspeita da presença do besouro ou das larvas nas colmeias. Também é muito importante que os produtores cadastrem ou atualizem o cadastro dos apiários e meliponários e que façam o transporte desses animais devidamente acompanhado da Guia de Trânsito Animal (GTA)”, disse a médica-veterinária.

Cadastro

Para cadastrar os apiários ou meliponários, o produtor pode fazer a solicitação nos escritórios do órgão, por e-mail ou diretamente pelo Siapec. Para mais esclarecimentos, acesse a “Norma de Procedimento nº 49 – Cadastramento de propriedade e produtor rural” ou procure o Idaf em seu município.

Notificação

A notificação e identificação precoce do besouro possibilitam a adoção de medidas de controle para reduzir sua disseminação e o impacto dentro do apiário e do meliponário e em toda a cadeia produtiva. O registro pode ser feito on-line, pelo e-Sisbravet, ou diretamente nos escritórios do Idaf.

Em caso de dúvidas relacionadas às medidas de controle ou outras questões referentes ao pequeno besouro das colmeias, o contato pode ser feito com o escritório do Idaf em seu município ou com a Subgerência de Defesa Sanitária Animal ([email protected]).

Orientações:

Notificar imediatamente o Idaf em caso de suspeita da ocorrência do pequeno besouro das colmeias.

Inspecionar regularmente as colmeias: ao abri-las, observar atentamente a tampa, as laterais, o fundo, as frestas, os quadros e os favos para detectar a presença do besouro.

Utilizar colmeias em bom estado de conservação, evitando aquelas com frestas para que o besouro adulto não se esconda e fique fora do alcance das abelhas operárias.

Retirar as caixas abandonadas do campo para não servirem de abrigo para o besouro.

Submeter à desinfestação as caixas (incluindo os quadros), pois normalmente é nesse ambiente que o besouro se desenvolve e reproduz livremente sem o patrulhamento das abelhas.

Raspar periodicamente o acúmulo de própolis e de cera da tampa, das molduras dos quadros, das paredes e do fundo das colmeias, que podem servir de abrigo para o besouro.

Clique aqui e acesse a Nota Técnica do Idaf com as orientações na íntegra.

