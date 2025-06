Espírito Santo começa a semana com mais de 6,3 mil vagas abertas; confira como garantir a sua

Postos de trabalho são para diversos cargos e para todos os níveis de escolaridade, incluindo para quem não tem experiência e estágio.

Chuva de empregos! Assim começa a semana no Espírito Santo, com 6.339 oportunidades abertas em todo o estado nesta segunda. As chances são para quem tem ensino médio, superior ou técnico, inclusive para pessoas com deficiência. Há vagas abertas também para quem não tem experiência e até para quem procura estágio.

A maioria das oportunidades está nas cidades da Região Metropolitana de Vitória, com destaque para Serra, com 1.717 oportunidades, e Cariacica, com 1.768 vagas (somando as da Agência do Trabalhador e do Sine).

No interior, destaque para Aracruz, no Norte do estado, com 771 vagas, Linhares com 467, e São Mateus com 409 vagas. Para se inscrever, os candidatos devem procurar uma agência do Sine, que são os órgãos estaduais de intermediação de mão de obra, ou a Agência do Trabalhador de Cariacica, presencialmente ou, dependendo da cidade, fazer as inscrições são on-line (confira abaixo como se inscrever). Confira as vagas: Agência do Trabalhador de Cariacica (850 vagas) Local: Agência do Trabalhador de Cariacica funciona no novo Centro Administrativo da cidade, em Vera Cruz, na Avenida Alice Coutinho, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica. A agência funciona de segunda a sexta, das 8 às 18h.

Como se candidatar: os interessados devem preencher o formulário e encaminhá-lo para o e-mail os interessados devem preencher o formulário e encaminhá-lo para o e-mail [email protected] , colocando no campo assunto o código da vaga e a função. Também é possível acessar a lista de vagas pelo WhatsApp, assim como acompanhar o processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e candidatura. O atendimento é feito pelo número (27) 98831-6008, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. As vagas também podem ser consultadas diretamente na sede da agência.

Oportunidades: As oportunidades são para cargos como auxiliar administrativo, carpinteiro, motoboy, auxiliar de eletricista, auxiliar de almoxarife, estágio técnico ou superior em Administração, balconista de padaria, ajudante de mecânico, advogado, estágio em informática, motorista, vendedor, recepcionista, soldador, entre outros.

Sine de Cariacica (918 vagas)