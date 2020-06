Espírito Santo chega a 1.328 mortes e 34.866 casos confirmados de coronavírus

Em 24 horas foram contabilizadas 31 novas mortes e 628 casos da doença

O Espírito Santo registrou 31 novas mortes e 628 casos confirmados do novo coronavírus em 24 horas. Com a atualização dos dados, o número de óbitos provocados pela covid-19 subiu para 1.328 e o de casos confirmados para 34.866. Além disso, 20.081 pacientes já se recuperaram da doença no estado.

As informações foram divulgadas na tarde deste domingo (21), no Painel Covid-19, plataforma digital da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) que mostra as notificações da doença no Espírito Santo em tempo real.

Além dos números levantados pela rede pública, o sistema também inclui os dados da rede particular do Estado e de todos os municípios.

Maior número de casos

Vitória, com 5.913 casos confirmados, voltou a ser o município capixaba com o maior número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. A capital do estado superou a Serra, que agora aparece na segunda colocação, com 5.881 registros da doença. Em terceiro lugar está Vila Velha, que já contabiliza 5.854 casos.

Ainda segundo o painel, Jardim Camburi, em Vitória, continua sendo o bairro com maior número de casos confirmados em todo o Espírito Santo. Ao todo, 722 pessoas foram infectadas na região. Praia da Costa, em Vila Velha é o segundo bairro, com 655 casos.