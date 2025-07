Espírito Santo articula novo Plano de Crédito Rural para fortalecer o agro capixaba

A Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) promoveu, nesta segunda-feira (30), em Vitória, uma reunião estratégica com representantes de instituições financeiras que operam no Espírito Santo, além de entidades de apoio ao setor agropecuário. O objetivo foi alinhar expectativas e reforçar parcerias para a construção do Plano Safra Capixaba 2025/2026, que será anunciado nas próximas semanas.

Estiveram presentes representantes do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banestes, Sicoob, Sicredi, Cresol e Banco do Nordeste. Também participaram as entidades Agricultura Forte, Centro de Desenvolvimento do Agronegócio (Cedagro), Federação das Associações de Produtores do Espírito Santo (Fapaes), Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa), além de órgãos federais como o Ministério da Agricultura (Mapa), Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA).

Durante o encontro, foram debatidos cenários, desafios e sugestões para aprimorar as políticas públicas de financiamento rural no Espírito Santo.

O secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, ressaltou que a construção de políticas eficazes depende do diálogo direto com quem está na ponta:

“A construção de uma política agrícola sólida depende da articulação com quem opera o crédito e, principalmente, com as entidades que apoiam os produtores na obtenção desses recursos. Esse diálogo reafirma nosso compromisso de preparar um Plano de Crédito Rural que realmente atenda às necessidades do produtor capixaba”, destacou.

A equipe técnica da Seag apresentou os resultados parciais do atual ano-safra 2024/2025, apontando avanços nas contratações de crédito e cumprimento das metas pactuadas. O encontro reforçou o compromisso do Governo do Estado com a transparência, o planejamento e a escuta ativa para tornar mais eficaz a aplicação dos recursos no campo.

O novo Plano Safra Capixaba terá como foco ampliar o acesso ao crédito, estimular tecnologias sustentáveis e fortalecer a inclusão produtiva, levando em conta as características regionais do Espírito Santo.

