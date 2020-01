Espinafre, agrião e brócolis melhoram desempenho escolar

Um estudo da Universidade da Pensilvânia afirma que crianças e jovens com níveis adequados de ferro no sangue têm resultados melhores

Um novo estudo da Universidade da Pensilvânia serve para que os pais reforcem seus argumentos sobre a alimentação saudável com os filhos.

Os pesquisadores mediram os níveis de ferro em um grupo de 1,5 mil crianças e jovens entre 8 e 24 anos e descobriram que aqueles que tinham deficiência em ferro apresentavam pior desempenho escolar do que os que tinham os níveis indicados para a faixa etária.

Entre os alimentos ricos em ferro estão as folhas verde-escuras, como espinafre, brócolis e agrião e também lentilhas, feijões, nozes e sementes.

Em entrevista ao The Sun, Bart Larsen, o autor do trabalho, sugere que a dieta das crianças e jovens seja suplementada com ferro até mais ou menos os 20 anos.

“É importante ressaltar que, como se constatou que a suplementação de ferro melhora o desempenho cognitivo em adolescentes com deficiência desse mineral, é possível que esforços para aumentar a concentração de ferro cerebral através da suplementação dietética possam ter efeitos benéficos no desenvolvimento cognitivo durante esse período crítico”. A pesquisa foi publicada no The Journal of Neuroscience.

A deficiência de ferro é uma das carências nutricionais mais comuns e causa problemas como fadiga extrema, fraqueza, pele pálida, dor no peito e dores de cabeça.

(*Com informações do The Sun)