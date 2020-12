Espelho redondo: saiba como usar o item para modernizar a decoração

Reprodução: Alto Astral Espelho redondo: saiba como usar o item para modernizar a decorao

Se tem um item que parece que saiu diretamente do Pinterest é o espelho redondo . Ele se tornou o queridinho das influenciadoras e é perfeito para enfeitar o lar, além da sua utilidade. Versátil, pode ser usado em qualquer ambiente, seja na sala, banheiro, quarto ou hall de entrada – deixando a decoração moderna e elegante. Confira algumas ideias que vão te deixar ainda mais apaixonada pelo objeto!

Inspire-se no espelho redondo na decoração

Sala de jantar ou estar

Fotos: Reprodução/Pinterest

Quer impressionar todo mundo? Então a melhor opção é investir em um lindo espelho redondo na sala, seja de jantar ou estar. Assim, sua decoração ficará mais sofisticada e você ainda garantirá a sensação de que o ambiente é maior, sendo perfeito para cômodos pequenos.

Penteadeira

Fotos: Reprodução/Pinterest

Se você é apaixonada por maquiagem e sonha em ter seu próprio cantinho para se arrumar no dia a dia, que tal deixá-lo com uma decor digna de blogueira de beleza? Basta utilizar um suporte ou bancada para os cosméticos e pendurar o espelho na parede. Para dar um toque especial, é só escolher uma cadeira ou banquinho com a sua cara.

Quarto

Fotos: Reprodução/Pinterest

Outra forma de usar o espelho redondo na decoração do seu quarto é ao lado ou em frente à cama. Substitua aquele quadro que já não combina mais com o ambiente ou aquele espelho antigo por essa linda opção. Com certeza fará toda a diferença!

Espelho duplo

Fotos: Reprodução/Pinterest

Quer inovar ainda mais? Então, ao invés de ter apenas um espelho, por que não dois ou três? Opte por diferentes tamanhos do mesmo modelo para dar um charme ainda maior à decoração. E o melhor de tudo… A dica vale para qualquer ambiente.

Banheiro

Fotos: Reprodução/Pinterest

Por fim, não poderia faltar um espelho no banheiro . Caso deseje deixá-lo ainda mais moderninho, o redondo é a melhor opção. Ele ocupa pouco espaço, deixando a área do lavabo com um visual completamente diferente e mais clean . Aproveite!

Texto: Redação Astral e Mariana Oliveira | Edição: Renata Rocha