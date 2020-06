Especialistas falam sobre a importância da limpeza dos veículos

Divulgação Os carros, como a extensão das casas, devem permanecer totalmente descontaminados

No meio de campo que o mundo vive entre a já instaurada pandemia — que veio dando sinais de trégua — e a possibilidade de uma segunda onda de coronavírus, estados como São Paulo iniciam uma abertura gradativa após dois meses e meio de quarentena. Com isso, muitas pessoas voltaram a trabalhar e transitar pela cidade. Aconteça o que acontecer de agora em diante, os hábitos de higiene devem seguir reforçados. Quando o assunto são os carros, a Wier, empresa de soluções tecnológicas para oxi-sanitização, revela os métodos corretos para aplicar os hábitos corretos de higienização de carros.

A desodorização e a higienização de carros , além de fundamental, é o primeiro ponto que se deve dar a devida atenção, para a empresa. Principalmente agora no inverno, quando as janelas costumam ficar fechadas, as pessoas ficam gripadas com mais facilidade e aquele cheiro de local fechado toma conta do interior.

Divulgação Aparelho de oxi-sanitização, que quase não emite odores durante a sua atuação

Diante disso, é importante trocar o filtro de ar-condicionado, higienizar o compartimento onde ele é instalado, bem como aplicar a granada de limpeza do sistema. Não menos importante, também, é a limpeza de todas as superfícies de contato no interior. Entretanto, os métodos mais eficazes para uma completa higienização de interior toma como base a oxi-sanitização , segundo os especialistas da Wier.

Feito a partir do gás ozônio, o procedimento de higienização de carros se dá ao ativar a máquina que libera o O3 no interior do veículo, ao mesmo tempo em que o ar-condicionado fica ligado com as janelas fechadas, durante 20 minutos. Vale lembrar que nenhum ocupante deva ficar dentro do carro durante o procedimento, bem como, após a sua aplicação, o carro deverá ser arejado por mais 20 minutos. O resultado disso tudo é o extermínio de todo e qualquer tipo de vírus e bactérias. Veja abaixo um exemplo de procedimento como esse, realizado na rede Hyundai por R$ 99.