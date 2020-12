Especialistas dão dicas de como montar um jardim vertical dentro de casa

Reprodução: Alto Astral Jardim vertical: saiba como cultivar plantas que quase no ocupam espao

Se você mora em apartamento ou casa pequena e quer cultivar plantas , mas não tem espaço suficiente, a melhor opção é investir em um jardim vertical. Os vasos suspensos dão uma cara nova para qualquer ambiente, trazendo mais vida, aconchego e, ainda, melhorando a qualidade do ar .

É possível ter várias espécies diferentes sem comprometer o local. Essa tendência é perfeita para aquelas pessoas que buscam aliar modernidade, natureza e bem-estar. Confira as dicas dos arquitetos e monte a sua parede verde!

Fotos: Reprodução/Pinterest

As arquitetas e designers de interiores da Inside Arquitetura e Design, Sara Rollemberg, Fabíola de Souza e Cláudia Giancoli, dão sugestões para quem deseja criar um jardim com pouco espaço. “Invista na verticalidade. A ideia de ‘quadros vivos’ tem ganhado cada vez mais destaque na decoração, por conta da praticidade”.

Quanto às espécies das plantas, existem várias opções disponíveis; tudo vai depender da sua preferência e do ambiente onde elas ficarão. “Vale optar por espécies de porte pequeno, que podem ser plantadas dentro de cestos, blocos de concreto e vasos suspensos. Ou também plantas maiores, como as trepadeiras, trazendo a natureza para perto”, completam as profissionais.

Qualquer cômodo

Fotos: Reprodução/Pinterest

O designer de interiores Stéfano Barino decorou um apartamento pequeno com plantas suspensas em uma cozinha de 8,79 m². A solução encontrada para otimizar o espaço foi optar por plantar temperos em uma horta vertical . Dessa forma, além de decorarem, as plantas também podem ser usadas nas receitas culinárias.

Além disso, também é possível montar uma parede verde em qualquer ambiente, seja no quarto, escritório e, até mesmo, banheiro. Tudo depende da sua criatividade!

Não tem tempo para cuidar?

Fotos: Reprodução/Pinterest

Para quem não quer se preocupar com a manutenção do jardim vertical, as plantas artificiais são as melhores opções. “Assim, as plantinhas ficam sempre lindas. Mas muito cuidado com as escolhas. Há algumas que parecem ser realmente falsas e podem comprometer o resultado da decoração. Já outras se assemelham às naturais até em suas texturas”, sugerem as especialistas.