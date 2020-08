Especialistas alertam sobre Rússia aprovar vacina antes de completar testes

Uma mulher de Washington, nos Estados Unidos, foi à manicure mesmo sabendo que estava a com a Covid-19 , doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), e após ser questionada pela funcionária se ela tinha tido contato com alguém que estava contaminado antes do serviço que ela prestaria.

A manicure só soube que a cliente havia testado positivo para a Covid-19 um dia depois, quando recebeu uma mensagem da mulher se ela poderia ir novamente ao local por ter esquecido sua carteira. Nesse momento, ela aproveitou para dizer que estava com a doença e pedir que a funcionários ficasse em quarentena.

“Eu me sinto muito e não deveria ter comparecido ao meu agendamento, mas eu precisava muito que as minhas fossem feitas! Eu testei positivo para a doença há dois, então por favor fique em quarentena”, escreveu a cliente.

A manicure respondeu à mensagem e lembrou que tinha perguntado se ela tinha tido contato com a alguém a Covid-19. “Você sabia que eu sou uma pessoa com o sistema imunológico comprometido e legalmente eu não poderia te atender se você tivesse tido contato com alguém [contaminado].”

“Eu estava desesperada para sair de casa! Eu estava em quarentena por dois dias, me desculpe! Eu precisava muito fazer as minhas unhas! Você viu como elas estavam feias”, respondeu a mulher.

Depois da relevação, Taylor, que trabalha num salão chamado Rogue Menai, realizou um teste para a Covid-19 e aguardo o resultado do exame. Ela usou suas redes sociais para divulgar o caso, mas escondeu o nome de sua cliente.

“Vamos proteger a nós mesmos e uns aos outros. Se há algo que aprendi nas últimas 24 horas é que pode haver um punhado de pessoas impensadas como esta ex-cliente que fez isso comigo, mas este mundo é um lugar lindo, com muitas pessoas dispostas a fazer o que está certo. Continue sendo bom para os outros e vamos expulsar esse vírus daqui”, disse a manicure.

Nos comentários, os usuários das redes sociais reprovaram a atitudade da cliente. “E, para todos que continuam comentando, a cliente foi denunciada às autoridades competentes e estou deixando para eles a tarefa de me ajudar a lidar com a situação adequadamente”, escreveu Taylor.