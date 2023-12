Foto: Reprodução Especialista revela segredos para escolher os cílios postiços perfeitos

Os cílios postiços são um acessório poderoso para realçar a beleza dos olhos e criar um olhar cativante. Porém, existem tantos modelos disponíveis no mercado que a tarefa de escolher os cílios certos pode ser desafiadora. Uma especialista compartilha segredos valiosos para te ajudar a encontrar os cílios postiços perfeitos que irão destacar seus olhos de maneira impecável.

Os cílios postiços valorizam o olhar e potencializam o resultado de uma make. Se você pensa que esse item só pode ser incorporado em produções de ocasiões especiais, existem opções perfeitas para usar no dia a dia. Levando em consideração particularidades e objetivos, você vai encontrar os cílios postiços perfeitos para você.

Para isso, a beauty expert Camila Bazaga , parceira de Belliz, preparou um guia para o site Ana Maria para garantir aquele up no olhar de forma prática! Alguns passos e detalhes vão te ajudar a escolher os cílios postiços perfeitos para você.

“Sempre precisamos ter em mente qual visual queremos. Volume? Alongamento? Algo mais impactante ou natural? A partir daí, já dá para fazer uma boa seleção”. comenta a beaty expert. Em geral, é importante levar em consideração o formato e o tamanho do olho. Há opções de cílios longos, médios e curtos. O tamanho das cerdas dos cílios não pode cobrir a pálpebra e nem deve chegar perto da sobrancelha. Venha entender os passos mais importantes na hora de escolher os cílios postiços .

1. Formato dos olhos

Se você possui olhos mais fundos, a melhor opção são os cílios com fios mais alongados no centro e curtos nos cantos. Se o formato do seu olho for menor, os cílios com fios maiores na extremidade externa e menores na interna ajudam a gerar uma ilusão de afastament nos olhos, causando a impressão de que eles são mais alongados.

Para quem tem olhos maiores, os mais cílios indicados são no estilo tufo, que corrigem eventuais imperfeições e preenchem falhas. O efeito é natural e discreto, podendo ser colados tanto no olho inteiro quanto somente no canto. Levando em consideração seu gosto pessoal e o formato dos seus olhos, você vai fazer a escolha mais certeira.

2. O efeito desejado

“Tem gente que diz não gostar dos cílios postiços porque não conseguiu o que esperava com o acessório. Isso acontece muito quando ele é comprado de maneira errônea”, afirma a especialista. O que vai determinar o resultado é a escolha do produto correto.

“Ele transforma o olhar”, afirma Camila. Para quem busca um efeito mais natural, o ideal é optar por acessórios que tenham fios cruzados, para que eles possam se misturar com os cílios verdadeiros. “Tem também os tufos individuais, que são perfeitos para corrigir pequenas falhas nos cílios e para o dia a dia”, analisa.

Se preferir um efeito mais impactante, para ocasiões noturnas ou festas, os modelos mais cheios e preenchidos vão proporcionar um toque de personalidade na make. Ou seja, fundamental ter em mente o efeito desejado com a produção, para não haver frustração com a make.

3. Atenção na aplicação

O momento de maior tensão em relação aos cílios postiços é a aplicação. Mas não precisa ser assim, a aplicação pode ser mais simples do que você pensa. “Com uma boa cola na mão, não há segredo”. A expert indica que as iniciantes usem uma cola com pincel aplicador, impedindo que o líquido escorra.

A cola delineadora também é uma alternativa que, além de simplificar a hora de fazer a maquiagem, ainda garante um resultado mais profissional. “Para quem fica insegura de perder os cílios no meio da festa, vale apostar em cola com superfixação. Há opções que podem durar até 48 horas”.

4. Cuidados essenciais

Segundo a Sociedade Brasileira de Oftalmologia , o uso de cílios postiços requer cuidados. É importante estar ciente que o tipo de cola utilizada para a aplicação, se não usada corretamente, pode trazer complicações oculares. Por isso, o uso de cílios postiços não deve ser feito por pessoas com sensibilidade, já que a cola é uma substância química, pode gerar alergias e até queimaduras. Outro aviso é que o uso constante pode contribuir para a queda dos cílios naturais. Por isso, muito cuidado ao retirar os cílios postiços. O ideal é usar um demaquilante próprio para área dos olhos e sempre consultar um profissional da área para garantir o uso correto e seguro dessa técnica.

