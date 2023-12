Especialista revela que calvos têm mais risco de câncer de pele; saiba como evitar

Foto: Reprodução Especialista revela que calvos têm mais risco de câncer de pele

A relação entre calvície e câncer de pele é um tópico que está chamado a atenção de especialistas da área. Um estudo recente revelou que pessoas calvas podem ter um maior risco de desenvolver câncer de pele. Vamos te explicar mais sobre essa conclusão médica.

De forma geral, os dermatologistas apontam que por conta do couro cabeludo ficar mais exposto , sendo uma pele mais delicada, esses fatores aumentam as chances do desenvolvimento deste tipo de tumor. Levando em consideração que os calvos muitas vezes esquecem de passar proteção solar no topo da cabeça e esse local ser constantemente exposto ao sol, eles sofrem mais chances com o aparecimento de cânceres.

Reforçar exames

Segundo a dermatologista Bethânia Cavalli, do Hospital do Servidor Público Estadual, de São Paulo para o site metrópoles . O que contribui ao risco o fato de que o topo da cabeça não pode ser examinado com frequência pela própria pessoa. Mas ainda assim, ela pode se dar conta de manchas ou de feridas que surgem nesta região apenas de forma tardia.

“O autoexame na pele é eficaz, mas há partes do corpo que nossos olhos não alcançam, por isso é preciso visitar o médico todos os anos no caso de ser alguém do grupo de risco. Quanto antes se fizer o diagnóstico, maiores são as chances de cura”, alerta a dermatologista.

Proteção necessária

Existem algumas precauções que podem colaborar para a proteção do corpo em relação ao câncer de pele. Como proteção solar adequada, com FPS ideal, especialmente na região do couro cabeludo exposto, utilizar chapéus também oferecem uma camada adicional de proteção.

Além disso, ir em consultas dermatológicas com frequência, fazer exames regulares e evitar exposição intensa ao sol podem ser fatores cruciais para evitar o aparecimento de tumores, ou até mesmo receber um diagnóstico precoce, tendo mais chances de cura.

“A falta de cabelo expõe o couro cabeludo de forma direta aos raios solares. Os fios são uma proteção para a cabeça, assim como as roupas formam uma camada propícia ao nosso corpo para nos proteger e evitar que o sol acometa a nossa pele. Daí a necessidade de passar o protetor solar na cabeça também em calvos”, expõe a dermatologista.

O Dr. Paulo Müller publicou um vídeo em seu canal no youtube falando mais sobre essa doença. Assista abaixo e entenda mais detalhes.

