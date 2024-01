Divulgação Especialista lista os alimentos ideais para consumir na menopausa e quais evitar

Quais os alimentos indicados e os não indicados para consumir no período da menopausa? De acordo com a naturopata Fernanda Capobianco, criadora do método Holi U, do Rio de Janeiro, alguns alimentos como aveia, azeitona, ervilhas secas, feijão, inhame, dentre outros, auxiliam neste período. “Cada um deles tem um benefício diferente que auxilia na digestão e metabolismo, como por exemplo, a aveia que tem beta-glucana e possui benefícios comprovados para a saúde do coração, manutenção dos níveis de açúcar no sangue e função digestiva”, explica.

Os que atrapalham, como farináceos, carboidratos e doces fazem a pessoa ganhar peso, então contribuem para a inflamação do corpo. “O álcool, por exemplo, atrapalha o metabolismo, porque os hormônios da mulher começam a cair. Como a mulher terá menos melatonina quando entra na menopausa (pq os hormônios estão caindo). Então, consequentemente, se consumir muito café, álcool, atrapalhará mais ainda o sono e metabolismo, ficando mais irritada. É um efeito em cadeia, está tudo interligado”, esclarece a especialista.

“Um fígado saudável e em pleno funcionamento é essencial para a boa saúde durante a menopausa. Ele fornece energia vital para todos os sistemas do corpo, ajuda a regular a digestão, assiste à liberação de toxinas e resíduos, melhora o metabolismo, equilibra os hormônios e nutre o cabelo, a pele, as unhas, os olhos e as células. As mulheres que estão na menopausa costumam sofrer carência de substâncias e líquidos que nutrem o fígado, e é crucial nesse período de fluxo hormonal que o fígado seja nutrido e sustentado da maneira correta”, finaliza.

