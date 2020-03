Especialista ensina como superar uma traição e dar a volta por cima

arrow-options Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta previsões para o seu signo e ascendente

ÁRIES

Vale priorizar o trabalho e a colaboração com a Lua em Libra . Mas é importante cultivar a ponderação nas relações, evitar as atitudes e os gastos excêntricos. As decisões podem e devem ser ponderadas. Evite também começar um projeto novo agora. Vale lembrar que até o seu aniversário, é importante continuar atento para perceber quais mudanças devem ser promovidas. Livrar-se do que está velho e antiquado pode trazer leveza. A boa notícia é que Mercúrio retoma a marcha direta: a comunicação e os assuntos práticos voltam a fluir.

TOURO

Atividades originais e criativas continuam favorecidas. Com mais flexibilidade, você pode mudar muitas situações. No amor, vale fugir da rotina. Procure cultivar mais criatividade, compreensão, tolerância e liberdade para viver com autonomia. Assim seus relacionamentos se tornam mais saudáveis. Mercúrio retoma hoje a rota direta, favorecendo o diálogo, as trocas de informação e a sintonia de ideias. Bom período para exercitar seus dons comunicativos, fazer amigos, estudar e divulgar o trabalho.

GÊMEOS

Caminho livre para os negócios, para os deslocamentos e para a comunicação, finalmente! Mercúrio retoma a marcha direta: assuntos econômicos, práticos e intelectuais podem ser agilizados sem entraves a partir de hoje. Depois de reparos, revisões e consertos, dará um salto. A vontade é de buscar novidades, circular, fazer coisas diferentes. Você pode agora promover lançamentos, impulsionar projetos, falar com quem for preciso. Logo observará os resultados das revisões e aprimoramentos que vem promovendo.

CÂNCER

Procure manter-se aberto para ouvir opiniões, avaliar ideias e incorporar o recurso dos outros. A Lua segue em Libra, o signo das parcerias: sócios, clientes, investidores e colaboradores ganham primeiro plano. Vale também cultivar autoestima, abrir-se para novos conceitos e ideias. Demoras e contratempos começam a se dissipar, agora que Mercúrio retoma a marcha direta. Bom período também para fugir da rotina com tarefas criativas, atividades artísticas, e programas culturais.

LEÃO

Conte com mais fé e inspiração. Você pode estudar, conversar, pesquisar, buscar por algo que possa expandir sua visão do mundo. Vários assuntos podem ser esclarecidos, a boa comunicação pode ser usada para encaminhar negociações. Mercúrio retoma a marcha direta, você pode lidar com as questões práticas e burocráticas com mais fluidez. Há estímulo para novos planos, novos contatos e para tudo que possa ampliar suas fronteiras. Depois de revistos e aprimorados, esses planos podem ser agora postos em prática.

VIRGEM

A mente está à mil. É tempo de seguir mais leve, de deixar para trás ideias ultrapassadas, crenças e conceitos que não o beneficiam. Boa notícia: Mercúrio retoma hoje o movimento direto. A comunicação, as negociações e os trâmites práticos voltam a fluir. A partir de agora você pode investir livremente em negociações, transações financeiras, divulgações, estudos, viagens e traslados. Vale também entrar em contatos com outras religiões, outras culturas, novas filosofias e novas correntes de pensamento.

LIBRA

É tempo de encaminhar tarefas em colaboração. A Lua segue em seu signo, favorecendo os contatos sociais, a elegância e a gentileza. Mas é importante também cultivar independência, sem ficar na cola de ninguém. Ame-se em primeiro lugar, para que possa combinar de forma equilibrada a colaboração e a autonomia. A comunicação e os assuntos práticos retomam seu curso natural a partir de hoje, com a volta de Mercúrio ao movimento direto. Bom período para ativar contatos, conhecer pessoas e lugares diferentes.

ESCORPIÃO

Conte com mais agilidade para lidar com os assuntos cotidianos. Mais clareza na comunicação e nos intercâmbios, agora que Mercúrio retoma a rota direta. Além disso, Vênus segue junto com Urano: Cresce a vontade de interagir com as pessoas e programar uma atividade diferente. A leveza, a criatividade e o bom humor garantem conversas agradáveis. Aproveite para expandir sua rede de contatos. Amabilidade é sempre bem-vinda, abre portas e rende mais lucros. Em todos os sentidos.

SAGITÁRIO

Você pode retomar e resolver assuntos pendentes, sem surpresas desagradáveis. O entendimento fica garantido agora que Mercúrio retoma a rota direta. Aproveite para atualizar informações, esclarecer-se melhor sobre algo ou alguém. A dica é usar a comunicação com gentileza e consciência, para aprofundar os relacionamentos, encaminhar tarefas e conquistar mais espaço. Vênus se combina com Urano para favorecer a vontade mudar e inovar. Boas oportunidades podem surgir se você sair da toca e fazer contatos.

CAPRICÓRNIO

Mercúrio retoma a rota direta e o caminho se abre para que possa resolver tudo o que estava emperrado. Estabelecido o diagnóstico, faça o que tiver de ser feito, estabeleça pactos e conciliações. Conte com mais critério, disciplina e realismo para melhores escolhas. Vale também fazer algo fora da rotina. O conservadorismo deve ser deixado de lado, assim pode incorporar as novidades que chegam através de amigos, colegas de trabalho e lançamentos do mercado. Impulsione livremente os novos projetos.

AQUÁRIO

Bom período para atualizações gerais. Mercúrio retoma a rota direta em seu signo, você pode aproveitar para desembaraçar-se de algo que o prende e que estava parado. O caminho fica livre para a comunicação, os contratos, os intercâmbios e as trocas de informações. Vênus segue junto com Urano, favorecendo a independência, a criatividade e as novas amizades. É tempo de seguir mais leve. Conte com mais capacidade de improviso, flexibilidade e vontade de fazer algo diferente do habitual.

PEIXES

A partir de hoje tem um bom período para divulgações, palestras, estudos, provas e viagens a trabalho. Tudo o que não está a contento pode e deve ser corrigido. Ainda bem que Mercúrio retoma a rota direta, você pode dialogar, pesquisar, esclarecer, tirar dúvidas. É hora de circular, interagir, fazer bons e produtivos contatos. Sol e Netuno favorecem música, romance, dança, cinema e cultura. Você pode também buscar inspiração em ensinamentos e em pessoas de valores e ideais mais elevados.