Especialista ensina a cuidar de unhas encravadas, confira

Unhas encravadas podem ser não apenas desconfortáveis, mas também uma fonte de preocupação para muitas pessoas. Uma especialista em podologia forneceu dicas valiosas sobre como cuidar das unhas e evitar problemas dolorosos.

Seguindo essas dicas, é possível cuidar das unhas dos pés de forma eficaz e evitar problemas dolorosos. Sempre recomendável buscar a orientação de um profissional da área para um tratamento adequado. Confira essas orientações para manter a saúde e beleza dos seus pés .

O que é unha encravada?

Segundo a podóloga Rosemary Fernandes para o site dicas de mulher , a onicocriptose, conhecida como unha encravada, ocorre quando a espícula penetra na prega periungueal. Ou seja, as unhas crescem em direção à pele, penetrando na derme e na epiderme. Isso acaba provocando uma lesão, dando origem a um processo inflamatório.

A podóloga reforça que a unha encravada “pode desencadear um granuloma, também chamado de carne espantosa”. Essa condição é mais frequente nos dedos dos pés, principalmente no dedão do pé. Em geral, atinge pessoas com mais de 60 anos, visto que as unhas tendem a ficarem mais grossas e onduladas nessa fase da vida. Dependendo de seus hábitos, pessoas jovens também sofrem com a onicocriptose.

Por qual motivo a unha fica encravada?

A profissional relembra que existem diversas razões para a unha ficar encravada. Normalmente, acontece quando a unha é cortada incorretamente e ao usar calçados de bico fino ou apertados. “Na verdade, atletas têm maior possibilidade de desenvolver a lesão devido ao esforço” e traumas desencadeados pela prática esportiva.

O que fazer com a unha encravada?

Inicialmente existem algumas medidas que podem melhorar ou aliviar os sintomas das unhas encravadas. Confira abaixo detalhes que podem evitar que a lesão piore.

Corte adequado das unhas: “é necessário cortar a unha reta, evitando arredondar os cantos”. Caso esteja com dificuldade, “é fundamental procurar um profissional para realizar esse trabalho”.

“é necessário cortar a unha reta, evitando arredondar os cantos”. Caso esteja com dificuldade, “é fundamental procurar um profissional para realizar esse trabalho”. Deixar o pé de molho: quando a condição não é grave, coloque o pé de molho na água morna por cerca de 20 minutos. Essa ação deixa a unha mais maleável e, consequentemente, alivia a dor.

quando a condição não é grave, coloque o pé de molho na água morna por cerca de 20 minutos. Essa ação deixa a unha mais maleável e, consequentemente, alivia a dor. Higienize a unha: limpar a unha encravada ajuda a evitar infecções e a proliferação de bactérias. Então, higienize o local com água e sabonete neutro, por fim, aplique soro fisiológico.

É válido reforçar que essas medidas ajudam a aliviar os sintomas, porém não descartam a avaliação de um podólogo. O profissional tratará o problema adequadamente para aliviar os sintomas apresentados, não dispense a ajuda de um podólogo capacitado.

O que não fazer com a unha encravada?

Muitas pessoas tentam tratar a unha encravada em casa, principalmente seguindo orientações populares. Porém, algumas atitudes podem piorar ainda mais a lesão e dificultar o tratamento. Fique atento em algumas práticas que não são recomendadas nesse caso.

Cortar a unha sozinha: “caso a pessoa não saiba cortar a unha corretamente, não deve insistir. É preciso procurar um podólogo para realizar o corte adequado antes que a lesão piore”.

“caso a pessoa não saiba cortar a unha corretamente, não deve insistir. É preciso procurar um podólogo para realizar o corte adequado antes que a lesão piore”. Cutucar: “se a pessoa mexer na unha encravada pode infeccionar e desenvolver a carne esponjosa, dificultando o tratamento”.

“se a pessoa mexer na unha encravada pode infeccionar e desenvolver a carne esponjosa, dificultando o tratamento”. Curativos apertados: colocar curativos apertados pressionam a lesão. Além de intensificar a dor, pode agravar o quadro. Portanto, não faça curativos sem a orientação de um profissional.

Quando buscar ajuda médica?

Caso você sofra com dores, vermelhidões, inchaços, mau cheiro ou pus, chegou a hora de buscar ajuda! Unhas encravadas podem ser dolorosas e afetam as atividades comuns do dia a dia, como andar ou dirigir. Quando apresenta sintomas leves, pode ser tratada de forma simples, com chances de melhorar em aproximadamente duas semanas de tratamento.

Como evitar unhas encravadas?

Existem alguns cuidados básicos capazes de evitar unhas encravadas, confira abaixo.

Evite usar sapato apertado: “o ideal é usar sapatos confortáveis com as pontas arredondadas”. Isso evita a compressão e, consequentemente, ajuda a prevenir a patologia.

“o ideal é usar sapatos confortáveis com as pontas arredondadas”. Isso evita a compressão e, consequentemente, ajuda a prevenir a patologia. Cortar a unha corretamente: como explicado, as unhas devem ser cortadas retas, pois quando estão arredondadas propiciam a elevação dos cantos, facilitando a penetração da unha na pele.

como explicado, as unhas devem ser cortadas retas, pois quando estão arredondadas propiciam a elevação dos cantos, facilitando a penetração da unha na pele. Use meias confortáveis: as meias sem costura interna são confortáveis, indicadas para diabéticos ou pessoas com pés sensíveis. A peça protege contra atritos e evita a compressão nos dedos.

as meias sem costura interna são confortáveis, indicadas para diabéticos ou pessoas com pés sensíveis. A peça protege contra atritos e evita a compressão nos dedos. Não remova as cutículas: as cutículas protegem as unhas, agindo como uma barreira de proteção contra infecções e inflamações. Ao serem removidas, a região fica vulnerável.

