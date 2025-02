Especialista em treino feminino aponta como deixar o abdômen trincado

O educador físico Paulo Jesus explica como deixar o abdômen definido. Ele é especialista em treino feminino

Com a chegada do Carnaval, há quem se espelhe no abdômen definido das musas, rainhas e madrinhas de escolas de samba. A coluna Claudia Meireles foi atrás do educador físico Paulo Jesus para saber se existe um determinado exercício capaz de deixar a região da barriga “trincada”.

De acordo com o especialista em treino feminino, trabalhar a região do core é de suma importância para fortalecer o abdômen, mas “construir” uma barriga escultural só será possível por meio da dieta. “Os gomos marcados são resultado de um percentual baixo de gordura. É isso que vai mostrar seu abdômen definido”, explana.

Paulo Jesus destaca que “nenhum exercício vai te deixar com abdômen trincado”. “A dieta é fundamental, entretanto, tornar a região definida somente se constrói com uma alimentação com pouca gordura”, reitera. Ele, no entanto, aconselha fazer musculação com intensidade e não esquecer do cardio para manter o core ativo.

Pernas

Conquistar as pernas torneadas das beldades que desfilam nas escolas de samba também é a meta de algumas mulheres. Segundo o especialista, dispor de membros inferiores esculturais requer “trabalhar quadríceps e posteriores de coxa”. Na conversa com a coluna, o educador físico orienta apostar em alguns exercícios.

Agachamento, leg press e cadeira extensora para desenvolver bem o quadríceps.

Cadeira flexora e stiff para definir os posteriores.

Não esquecer de treinar a panturrilha para se ter uma harmonia nas pernas.

Nos casos em que uma pessoa tem encurtamentos musculares, Paulo Jesus explica que fazer exercícios de alongamento e mobilidade de quatro a 12 semanas já pode ser suficiente pra melhorar a flexibilidade e mobilidade dessa pessoa.