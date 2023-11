Especialista em inovação e cultura, Ju Alencar comanda a Weird Garage

Divulgação Juliana Alencar, especialista em Inovação

Juliana Alencar foi a mulher mais jovem da história a receber o prêmio G10 Liderança Empreendedora Feminina, que já homenageou personalidades como Luiza Helena Trajano e Camila Farani. E em 2022 ganhou o prêmio destaque em empreendedorismo.

Especialista em Inovação, trabalhou por anos em áreas de inovação de grandes empresas, ajudou dezenas de empresas no processo de transformação digital, levando educação, inteligência e promovendo a conexão com o mundo das startups.

Foi a primeira mulher sócia da StartSe, onde atuou como CCO da empresa, responsável por garantir que as ações e colaboradores estivessem alinhadas a cultura, princípios e valores da empresa, possibilitando assim a alavancagem do seu crescimento nos últimos anos, incluindo a captação de investimento com um dos maiores fundos de investimento da América Latina. E também, como head de inovação corporativa, desenhando projetos de inovação para grandes empresas.

Em 2021, fundou a Weird Garage (W.G.) com o intuito de replicar os aprendizados e oportunidades vividas na sua trajetória para as empresas que buscam a relevância no cenário de inovação atual do mercado. A W.G. é uma garagem de inovação e cultura que constrói empresas para a Nova Economia através de projetos customizados de consultoria estratégica e educação.

A W.G. tem o propósito de tornar as empresas mais relevantes e competitivas a partir da criação das suas melhores versões. “Trabalhamos com três produtos: cultura, novos negócios e planos. Só de educação são mais de 70 clientes atendidos através dos nossos cursos”, conta Juliana.

Sobre estar em um mercado ainda pouco feminino, a executiva diz que é uma utopia falar que não enfrenta desafios de gênero. “O mercado vem mudando muito, mas há outros desafios, principalmente com investidores”, diz Juliana, que atua para promover essa transformação cultural das pessoas.

Outro entrave é a síndrome de impostora, considerada por Ju Alencar um dos grandes desafios. “Se eu pudesse dar dica é foque para você ser a melhor, quando tem o conhecimento, aprende a lidar com as situações”, sugere. Buscar capacitação, encontrar lideranças de mulheres, são formas de se sentir mais segura. “Não olhar para o lado, focar em si mesma para conseguir se desenvolver”, recomenda. Entender como se erguer mais rápido, mudar o estado de vibração, sonhar grande e ser cara de pau são outros conselhos da empreendedora.

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!

Fonte: Mulher