Especialista em análise corporal fala de Arthur Aguiar no “BBB”, veja!

Reprodução/Instagram Arthur Aguiar





Elton Euler, que está à frente da Corpo Explica, empresa presente em 38 países e que já atendeu mais de 30 mil pessoas ao redor do mundo, fez o diagnóstico de Arthur Aguiar, um dos integrantes do “Big Brother Brasil 22”, tendo como base três pilares: finanças, relacionamento e saúde. As informações, segundo nos contou, foram fundamentadas em um estudo feito por videochamada, em outubro do ano passado, utilizando a ferramenta mapa de caracteres.

Entre um papo e outro, esta é a pergunta que todo aficionado por realities gostaria de fazer: o que esperar da participação do ex-protagonista da novela “Rebelde”, da RecordTV? Para quem não está acompanhando o jogo, o ator e cantor, casado com a coach alimentar Mayra Cardi, decidiu mesmo deixar a dieta de lado e comer tudo que tem vontade, o que tem rendido muitos memes na internet. Confira!

Divulgação Elton Euler, um dos fundadores do Corpo Explica









1. Doçura

Isso mesmo, os traços “rígido, psicopata e oral” criam uma combinação envolvente e sedutora. Mas não se engane! Esse poder de conquista não é apenas sexual, pois o rapaz é envolvente e doce. Um erro que, geralmente, é cometido com gente assim é achar que tal comportamento é fake ou ingenuidade. Não se trata, portanto, de nenhuma das duas opções.

2. Atitude

Não estamos aqui para dizer se ele tem ou não chances de vencer a competição, nem para avaliar se a audiência gostará do jeito do Arthur, mas de uma coisa você pode ter certeza: o galã entrou para jogar sério e não vai deixar de investir nisso. Com 11% de esquizoide e 25% de psicopatia, pode-se esperar um olhar extremamente analítico que sempre se desdobrará em ação.













Leia Também

Reprodução/Instagram Arthur Aguiar





3. Trânsito

Sabe aquele sujeito boa-praça que se dá bem com gregos e troianos? Espere isso de Aguiar! Gente como ele quer saber é de resultado. As relações são importantes, mas os frutos também! Pode até ser tachado de frio e de traíra, mas nunca de esconder suas intenções. É do tipo que joga na vida o tempo todo, imagine em um programa, como o “BBB”.

4. Sentimentos

Isso a Globo também não vai conseguir exibir. Mesmo tendo 20% do traço de caráter oral, gente que tem uma combinação como a de Arthur só demonstra o que sente quando está muito segura do que as pessoas farão com isso. Lembra do momento em que falamos que se pode esperar doçura por parte dele? Pois bem, o brother vai usar essa sua característica para se conectar com as emoções dos outros, mas nunca para mostrar as suas.

Reprodução/Instagram Arthur Aguiar





5. Consistência

Apesar de ter apenas 7% de masoquismo, se vir o Arthur mudando de ideia, pode apostar que não será por incapacidade, mas, sim, por alteração de roda. Pessoas que têm a combinação como a dele não desistem no meio do caminho; no máximo, mudam de posicionamento e no que diz respeito a outro conceito e percurso para atingir os seus objetivos. Não se assuste se o rapaz trocar de time na casa, pois o que ele quer é vencer.

Por fim, Euler elencou os pontos fracos do artista que potencializarão essa experiência. Segundo explicou, o sistema nervoso do “menino doce” foi mielinizado de um jeito que o faz ser tímido, exigente e perfeccionista. Talvez você não perceba sua dificuldade em lidar com esse fato, nem consiga ver pelas câmeras quanto é complicado conviver com isso para quem tem os mesmos traços que ele.