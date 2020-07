Especialista dos famosos dá dicas pra reforçar sistema imunológico na quarentena

Desde que foi destituída do comando do “Santa Receita” e gravou vídeo explicando o motivo de sua saída do vespertino da TV Aparecida, Claudete Troiano se viu no meio do fogo cruzado.

Divulgação/Instagram/Reprodução Regina Volpato e Claudete Troiano falam sobre boatos em torno do “Mulheres”





Isso porque alguns perfis de fofoca na internet e outros veículos que cobrem o mundo das celebridades andaram noticiando que ela estaria negociando discretamente seu retorno à TV Gazeta, para assumir o tradicionalíssimo “Mulheres”, que há dois anos está sob os cuidados de Regina Volpato.

Foram incontáveis “ouvi dizer”, “dizem que” e “pode ser”. Para embolar ainda mais o meio de campo, Clau respondeu a uma mensagem de conforto do consultor de etiqueta Fábio Arruda no Instagram, acrescentando: “Nos vemos em outra emissora, amigo amado”.

A fim de esclarecer os fatos, a Coluna Marcelo Bandeira falou com as apresentadoras e, detalhe, em pleno domingo. Sobre possíveis mudanças, Regina optou por minimizar a polêmica: “Oi, meu querido. Obrigada pela atenção. São boatos mesmo”. Logo em seguida, foi a vez da Claudete desmentir qualquer comentário de que seria a nova artista do casting do canal sediado na Avenida Paulista, em São Paulo.





“Não houve nenhum contato por parte deles comigo nem da minha parte com eles. Não há nem houve nada. Continuo contratada da TV Aparecida para apresentar o programa noturno que leva meu nome. Eram dois contratos, o rompido foi o do ‘Santa Receita'”, desabafou a veterana, com direito a um “muito obrigada por perguntar”.