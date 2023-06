Especialista dá dicas de como manter relações amorosas saudáveis

FreePik Especialista em autoconhecimento, Rê Fornari dá dicas de como atrair e manter relacionamentos amorosos saudáveis

Com a proximidade do Dia dos Namorados, solteiros e comprometidos começam a avaliar suas vidas amorosas e a questionar se estão no caminho certo. Atualmente, a busca por construir relacionamentos saudáveis e significativos tem crescido e com as mudanças na sociedade e um maior acesso à informação de forma geral, principalmente sobre o bem-estar emocional, as pessoas se tornaram mais conscientes da importância de namoros ou casamentos saudáveis em suas vidas.

Entre no canal do iG Delas no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre beleza, moda, comportamento, sexo e muito mais!

Segundo Rê Fornari, única formadora no Brasil do Heal Your Life®️ – método de Louise Hay – e especialista em autoconhecimento, tudo começa com você. “Todos os nossos relacionamentos espelham de alguma forma a relação que mantemos e o que sentimos sobre nós mesmos. Se você não se respeita, muito provavelmente atrairá pessoas que não te respeitam. Se você tem um nível de autocrítica muito grande, grandes chances de atrair pessoas para sua vida que também vão te criticar além do normal, e assim por diante”, afirma.

Sendo assim, sempre que estivermos pensando em atrair um relacionamento saudável, o primeiro passo é fazer uma análise sobre como estamos nos tratando e o que fazemos para nutrir esse relacionamento, que é o mais importante. “Muitas pessoas gostariam que seus companheiros fossem mais carinhosos, mas pare para pensar o quanto você está sendo carinhoso(a) e gentil com você mesmo(a)! Se você quer atrair uma pessoa assim, você precisa começar a se tratar dessa forma desde já”.

Fornari ainda afirma que se você não amar e desfrutar da sua própria companhia, não aceitar quem você é, não gostar de si, uma outra pessoa também irá espelhar isso.

O segundo passo é avaliar as crenças que existem sobre relacionamentos amorosos. “Tudo aquilo em que acreditamos piamente tende a se tornar realidade, pois nosso subconsciente não questiona nossas crenças, ele simplesmente aceita e procura provar para você o tempo inteiro que aquilo que você acredita está certo. É como se fosse um filtro de óculos, onde só passa por aquele filtro aquilo que concorda com essa crença”, explica Fornari. O que aprendemos ao longo da vida sobre relacionamentos pode determinar nossas relações no futuro: “Precisamos estar conscientes sobre o que pensamos para podermos reprogramar velhas por novas crenças. O que eu escolho acreditar agora? Isso se tornará verdade para mim, então tenho infinitas possibilidades de acreditar no que quiser”.

Acompanhe também perfil geral do Portal iG no Telegram !

Já, para manter o relacionamento, Rê ressalta que nutrir uma relação saudável com nós mesmos é algo constante e essencial. “Não é só até atrair o amor, se você abandonar a pessoa mais importante da sua vida, que é você, logo esse relacionamento começa a enfraquecer suas bases”.

Além disso, é importante colocar energia, tempo e dedicação no processo de autoconhecimento e manter sua própria rotina, hobbies e momentos de lazer, sem envolver o par romântico. “Junto com tudo isso, o diálogo aberto é fundamental. Muitos casais infelizmente não têm esse hábito e isso acaba destruindo as relações. É importante chamar para uma conversa o quanto antes possível e não deixar as coisas acumularem, porque uma hora acabamos explodindo. Quando você mantém um diálogo respeitoso constante e saudável, os sentimentos não acumulam dentro de você, dando chances para que o outro entenda quais são suas necessidades, o que te agrada e desagrada”, declara a especialista.

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!









Fonte: Mulher