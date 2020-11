Especial 80 anos: Academia da Força Aérea apresenta aviões com pinturas comemorativas

Calebe Murilo GOL lidera mercado doméstico em outubro, seguida por LATAM e Azul

Liderando o mercado de voos domésticos desde julho, novamente a GOL saiu na frente em relação a suas concorrentes, conforme balanço divulgado hoje, 20, pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) referente ao mês de outubro de 2020.

De acordo com os dados disponibilizados pela agência, o número de passageiros transportados subiu consideravelmente em relação ao mês de setembro, transportando 4,1 milhões, contra 3,05 do mês anterior.

Em relação a outubro do ano passado, a demanda por voos diminuiu em 44,7%. Entretanto, em ocupação média dos voos, ficou em 6% menor que o mesmo período.

Dados da ANAC.

Portanto, o mercado doméstico ficou definido com 39,2% de participação da GOL, seguida por LATAM com 30,7% e Azul com 29,4%. A Azul chegou a liderar por dois meses seguidos, maio e junho, enquanto os demais meses a disputa ficou acirrada com a GOL, ficando empatadas em agosto.

