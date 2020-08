Espanha não é capaz de “controlar perfeitamente” a Covid-19

Reprodução/Twitter Regiões da Espanha voltaram a decretar isolamento após novos casos de Covid-19





Nesta segunda-feira (10), autoridades da Espanha afirmaram que não são capazes de “controlar perfeitamente” a transmissão do novo coronavírus , que causa a Covid-19 em humanos.





No território da Europa, a Espanha foi o país a voltar a registrar alta no número de casos e mortes causadas pela Covid-19. O aumento voltou a alarmar das últimas duas semanas até o momento.

Na última semana, o país teve 65 óbitos. Grande parte deles se concentra no noroeste do país, principalmente em Aragão, com taxa de contágio de 240 por 100 mil habitantes. A Catalunha também tem sido afetada, mas está com situação controlada. Houve novo isolamento nas duas regiões.

O epidemiologista-chefe do Ministério da Saúde espanhol, Fernando Simon, afirmou que essa alta se dá por “surtos” e afetam a transmissão comunitária em algumas regiões.

Segundo o órgão, a transmissão acontece “em torno desses surtos”. O médico à frente a pasta afirmou ainda que essa transmissão não é “perfeitamente controlada”, mas “suaviza progressivamente”.

Segundo a AFP, o aumento de casos da Covid-19 no país na última semana foi de 60%, com média de 90 por 100 mil habitantes.

Com quase 323 mil casos e 28,5 mil óbitos, a Espanha é um dos países mais afetados pela Covid-19 na Europa Ocidental. Países vizinhos estão barrando a visita turística ao país ou decretam isolamento para os cidadãos que regressarem.