Espanha apresenta projeto que exige consentimento explícito para ato sexual

A quantidade de pesquisas em sites de buscas pelo nome da jovem ativista sueca Greta Thunberg cresceu 2.918% no ano de 2019, segundo levantamento divulgado pela empresa de marketing digital SEMrush.

A SEMrush analisou as buscas feitas no mundo todo entre janeiro e dezembro de 2019 em sites como Google, Yahoo e Bing. Ainda de acordo com a companhia, Greta foi a quinta celebridade mais buscada na internet, com uma média 3,66 milhões de pesquisas por mês.

A ativista que chegou a ser cotada para o Prêmio Nobel da Paz de 2019 ficou atrás apenas da cantora Billie Eilish, do ator Joaquin Phoenix e das atrizes Millie Bobby Brown e Bella Thorne.

Aos 17 anos, Greta Thunberg chama atenção por sua luta em defesa do meio ambiente e contra as mudanças climáticas . Ela ganhou fama em função do seu movimento ” Fridays For Future “, que consiste em greves escolares semanais com o objetivo de pressionar governos a tomarem medidas para reverter as mudanças climáticas.

Ela já se reuniu com diversos líderes mundiais e ao longo de 2019 foi uma das presenças mais aguardadas em fóruns internacionais como a Conferência da ONU pelo Clima (COP 25). Greta também já irritou governantes como os presidentes Donald Trump e Jair Bolsonaro, que negam os efeitos do aquecimento global .