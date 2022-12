Espaços culturais são opções para passeios no Espírito Santo

O Espírito Santo, além de muita praia e cachoeira, conta com vários espaços culturais que podem ser acessados gratuitamente neste período de férias escolares e do Verão. Para isso, listamos espaços localizados em Vitória, Vila Velha, Santa Leopoldina e também em Santa Teresa, que são opções para passeios no Estado.

No site www.descubraoespiritosanto.es.gov.br , estão disponíveis informações sobre os atrativos dos 78 municípios capixabas. Além disso, na página dos municípios há acesso aos empreendimentos com registro regular no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), do Ministério do Turismo.

O secretário de Estado de Turismo, Fernando Rocha, destacou as opções culturais do Estado. “A cultura e a história são sempre boas opções para quem visita qualquer destino. O Espírito Santo é rico em espaços preservados e este período de férias é ótimos para este tipo de passeio”, sugeriu.

Confira nossas sugestões:

Vitória

Palácio Anchieta

O Palácio Anchieta é uma das mais antigas sedes de governo do País. Localizado no Centro Histórico de Vitória, o local é um marco arquitetônico no Espírito Santo, que, além de abrigar o ponto principal do Poder Executivo, também é um importante espaço cultural e tem no acervo objetos, mobiliário, fotos, documentos e obras de arte que contam a história do Estado.

Serviço:

Visita Guiada ao Palácio Anchieta

Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Cidade Alta, Centro, Vitória

Datas e horário: aberto de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 17 horas, – sábado e domingo, das 9h às 16h.

Telefone: (27) 3636-1032 ou 3636.1035

Museu Solar Monjardim

O Museu Solar Monjardim está instalado em um casarão colonial que teve construção iniciada na década de 1780. Antiga sede da Fazenda, em Jucutuquara, Vitória, o local abrigou ao longo de quase dois séculos importantes personagens da história regional e nacional.

Quem visita tem acesso a um acervo histórico bastante eclético, que revela aos visitantes aspectos da vida cotidiana no século 19, por meio dos objetos, práticas sociais e manifestações artísticas da época.

Serviço:

Endereço: Rua Professor Carlos Mattos, nº 33 – Santa Cecília, Vitória.

Datas e horários: aberto de terça-feira a sexta-feira, das 9h às 16h30. Sábados, domingos e feriados, o horário de funcionamento é das 13h às 17h.

Telefone: (27) 3322-4807 (geral) e 3223-6609 (agendamentos)

E-mail: [email protected]





Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo | MAES

O Museu de Arte do Espírito Santo é Patrimônio Cultural do Estado do Espírito Santo. Instalado em um prédio com mais de 80 anos, construído a partir do projeto arquitetônico do tcheco Joseph Pitilick e concluído em 1925, hoje é cenário para exposições.

Serviço:

Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 577 – Centro de Vitória

Visitas: aberto terça-feira a sexta, das 10h às 18h. Sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h;

Telefone: (27) 3132-8390

@maesmuseu



Vila Velha



Museu Homero Massena

Localizado no sítio histórico da Prainha, em Vila Velha, o espaço foi a casa de Homero Massena, artista plástico e escritor mineiro que escolheu esta região do Espírito Santo para viver com a esposa Dona Edy Massena. O casal viveu no local até o ano de 1974, ocasião da morte do pintor.

Serviço:

Endereço: Avenida Antônio Ferreira de Queirós, 281, Prainha, Vila Velha.

Visitas: de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 18h.

Entrada: gratuita

Informações: Tel: 3149-7320 (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo).

Santa Teresa

Museu Mello Leitão Santa Teresa

O Museu Mello Leitão é uma das principais instituições ligadas ao patrimônio natural do País. Localizado em uma área preservada onde as pesquisas e descobertas do capixaba Augusto Ruschi podem ser conhecidas, conta com infraestrutura para receber os visitantes com destaques para a observação de beija-flores.

Serviço:

Endereço: Avenida José Ruschi, 04 – Centro, Santa Teresa/ES

Visitas: aberto de terça-feira a domingo, das 8h às 17h.

Acesso gratuito.

Agendamento de grupos: (27) 3259.1182 / [email protected]

Mais informações: www.gov.br/inma

Santa Leopoldina

Museu do Colono

O Museu funciona em um casarão construído e mobiliado no fim do século 19. O espaço conta com acervo composto por, aproximadamente, 600 peças que pertenceram à família Holzmeister e outras que foram doadas pela comunidade, eentre elas cristais, porcelanas e opalinas.

No imóvel funcionou um armazém e comércio no primeiro andar, e a casa da família no andar de cima. O assoalho, os afrescos e a estrutura do prédio permaneceram os mesmos da época, sendo apenas restaurados.

Na casa, residiu a família Holzmeister de 1877 a 1969, quando Luiz Holzmeister Júnior vendeu a casa para o Estado, a fim de transformar o ambiente em um espaço público e cultural. O imóvel sofreu algumas modificações ao longo dos anos com a finalidade de receber o público.

Serviço:

Endereço: Avenida Presidente Vargas, número 1.501, Santa Leopoldina.

Visitas: aberto de terça-feira a domingo, das 9h às 17h.

Telefone: (27) 3266-1250 / (27) 999021626

Email: [email protected]

Instagram: @museudocolono

