Espaço aéreo da Terra Indígena Yanomami será fechado em abril

O espaço aéreo sobre a Terra Indígena Yanomami , em Roraima , será fechado a partir do próximo dia 6 de abril. O anúncio foi feito pelos ministros da Justiça, Flávio Dino, e da Defesa, José Múcio Monteiro nesta quinta-feira (23).

O objetivo é forçar a saída de garimpeiros que permanecem na ficar na região.

Segundo Dino, houve uma redução “significativa” de crimes relacionados ao garimpo no local. Ele ainda afirmou que a Polícia Federal vai intensificar ações para prender e identificar garimpeiros ilegais.

Ainda, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deve fazer, em breve, um censo na região para levantar dados sobre as pessoas que moram na Terra Yanomami.

Crise humanitária

O povo da Terra Indígena Yanomami, considerada a maior do Brasil, sofre grave crise humanitária e sanitária. Dezenas de adultos, crianças e idosos foram diagnosticados desnutrição grave e malária nas últimas semanas.

A situação precária dos indígenas se agravou muito a partir do avanço do garimpo ilegal .

Um levantamento da Hutukara Associação Yanomami aponta que o garimpo ilegal cresceu 54% em 2022 e devastou 5.053 hectares da Terra Indígena Yanomami. O estudo também estima que, com a atividade irregular, 20 mil garimpeiros estejam no local.

A Terra indígena Yanomami está em emergência de saúde desde o dia 20 de janeiro, conforme decisão do governo Lula . Inicialmente por 90 dias, órgãos federais auxiliarão no atendimento aos indígenas.

Fonte: IG Nacional