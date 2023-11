Esmeraldo alerta para queimadas na Amazônia

As queimadas que atingem boa parte da floresta amazônica brasileira pautou discurso do deputado Engenheiro José Esmeraldo (PDT) na sessão desta quarta-feira (22). Ele citou que o agravamento da seca provocada pelo fenômeno do aquecimento global levou a Amazônia a registrar incêndios florestais no mês de outubro que superam todos os registros anteriores desde o ano de 1998.

O parlamentar advertiu que Manaus, capital do Amazonas, esteve “toda escura e em cinzas” devido à situação “alarmante” dos desmatamentos ilegais e do tempo seco, somados às consequências do El Niño. Esmeraldo acrescentou que a capital amazonense já consta entre as cidades com pior qualidade de ar no mundo, de acordo com monitoramento da plataforma Qualit Climática.

Nos 12 primeiros dias de outubro, prosseguiu, foram registrados mais de 2.700 focos de queimadas no Amazonas, um número 148% maior do que o verificado no mesmo período do ano passado.

Espírito Santo

O deputado afirmou que, no Espirito Santo, os capixabas também estão sofrendo com temperaturas “alarmantes”, com sensação térmica de até 46 graus.

“Precisamos urgentemente discutir meios eficazes de erradicar a poluição provocada por toda essa instabilidade climática”, alertou, defendendo que o colegiado de Meio Ambiente foque mais no tema.

Para José Esmeraldo, estaria havendo carência de vontade política no estado para enfrentar as consequências das mudanças climáticas. Ele disse que falta ação mais efetiva para preservar as nascentes e os alagados do Espírito Santo.

Fonte: POLÍTICA ES