Esmeraldo: ação pautada nos pedidos da população

Ele é engenheiro aposentado da Prefeitura Municipal de Vitória (PMV), foi eleito por quatro vezes vereador pela capital e está em seu sexto mandato na Assembleia Legislativa (Ales), reeleito com 20.219 votos. José Esmeraldo de Freitas (PDT), ou Engenheiro José Esmeraldo, 76 anos, ressalta que saúde, educação e segurança devem ser prioridades para o poder público.

“São três coisas básicas. Qualquer governante que conseguir trabalhar bem nesses três segmentos da sociedade vai ser lembrado pela população. A segurança é um desafio que está tomando um impulso estratosférico, principalmente, por causa das drogas. Os morros, e eu trabalhei muito nos morros de Vitória, estão perigosos até para quem mora lá. As leis hoje são obsoletas. Acho um absurdo essas pessoas com 16, 17 anos que matam e saem com a ficha limpa”, afirma.

O parlamentar diz que essas três áreas também vão ser bandeiras do seu próximo mandato, mas que de forma geral atua no campo onde for demandado pela população. “Eu jogo em todas as posições, mato no peito e carrego. Eu resolvo. É muito ruim político que não dá solução. (…) As pessoas acreditam e confiam em mim. Eu tenho palavra: falo e cumpro. Isso na política é fundamental. Tenho conhecimento, boa vontade e relacionamento”, aponta.

Outra esfera que o deputado pretende continuar trabalhando é junto aos agricultores. Ele fala que foi o mais votado em alguns municípios do interior, como Vila Pavão e Ecoporanga. “Sempre ajudei os agricultores porque são pessoas abandonadas pelos governos e prefeituras. Levo secador de café, máquina de pilar café, máquina hidráulica, máquina ponkan, trator, o que for preciso”, afirma.

Proposições

Em relação à apresentação de projetos, Esmeraldo lembra que costuma atuar onde acha necessário. Por exemplo, ele é autor da norma que proibiu a cobrança por sacola plástica em supermercados e que obrigou os estabelecimentos a utilizarem o modelo biodegradável (Lei 9.896/2012). Também assinou a legislação que veta as pessoas de ouvirem música dentro do transporte coletivo sem fones de ouvido (Lei 9.832/2012).

Para a atual legislatura pretende pedir o desarquivamento de uma iniciativa que obriga o governo a divulgar no Diário Oficial do Estado (DIO/ES) a lista dos presidiários beneficiados com as saídas temporárias dos presídios, as famosas “saidinhas”. E ainda os nomes de todos aqueles que não retornaram para o sistema prisional após o período determinado.

Esmeraldo é um entusiasta das fontes alternativas de energia, como a solar e a eólica. Seguindo essa linha, diz que em breve vai protocolar uma matéria de incentivo a instalação de microusinas hidrelétricas em propriedades rurais. A ideia é gerar energia, preservar o meio ambiente e proporcionar retorno financeiro para as pessoas do campo.

“Vai ajudar a manter o homem do campo com qualidade de vida no campo. Aproveita a água, aluga a propriedade, coloca uma usina pequena que vai gerar energia e o proprietário vai ganhar. Representa uma vida melhor para a pessoa. Ele não vai derrubar a mata nativa, porque se derrubar vai secar, vai plantar mais árvore nativa ao invés de eucalipto”, salienta.

Relação com o Executivo

Reeleito na coligação que apoiou o governador reeleito Renato Casagrande (PSB), o deputado reforça que sempre apoiou os governadores ao longo dos seus mandatos, mas que nunca foi subordinado a nenhum deles. “O governo tem que me ter como um cara de personalidade. Não quero atrapalhar a vida dele, mas não vem atrapalhar a minha porque senão vai levar ‘porrada’”, frisa.

De acordo com Esmeraldo, o governo vai precisar ter habilidade política para manter a base de apoio unida e para dialogar com os parlamentares mais novos. Ele elogia a atuação do secretário-chefe da Casa Civil, Davi Diniz. “Tenho uma grande confiança nele. Ele mantém de pé a governabilidade”, explica.

Com a definição da composição das comissões permanentes, o deputado acabou ficando como membro efetivo dos colegiados de Finanças e Segurança, além de suplente em vários outros, mas ele conta que não quer nenhuma das suplências e que vai pedir para sair de Segurança também, dedicando-se apenas ao trabalho em Finanças.

Carreira política

A vida política do parlamentar começou em Vitória. Ele era engenheiro da prefeitura e ajudava a resolver diversos problemas nas regiões administrativas onde trabalhava, como construção de galerias pluviais, calçamentos, entre outros. Na época ele costumava apoiar o então vereador Nicanor Alves dos Santos, que acabou falecendo durante uma cirurgia em Brasília.

Depois da perda do amigo ele resolveu candidatar-se e assim conquistou quatro vitórias consecutivas como vereador pela capital (1982-88-92-96). “Eu fui o único vereador de capital do país que ganhei três vezes seguidas como o mais votado. A (Revista) Veja fez uma matéria falando que ganhei três eleições sucessivas como mais votado”, recorda.

Caminho natural na política, Esmeraldo tentou uma vaga como deputado estadual e foi eleito em 1998, sendo o parlamentar mais votado em Vitória. De lá para cá conseguiu mais quatro vitórias diretas (2002-2010-2018-2022), além de ter assumido no início de 2016 e depois definitivamente em 2017 a vaga de Guerino Zanon, que se elegeu prefeito de Linhares.

“Não compro voto, não faço boca de urna. Infelizmente, hoje muita gente ganha eleição no dinheiro. Eu nunca usei dinheiro, uso meu trabalho, minha boa vontade, meu conhecimento e meus relacionamentos para resolver os problemas”, pontua.

Segundo o parlamentar, o sucesso político, recompensado com 10 mandatos, pode ser creditado ao fato de as pessoas confiarem no trabalho dele. “Sou um deputado que fala e cumpre. Eu sou preparado, tenho conhecimento e sou ficha-limpa. O meu tratamento é o mesmo para o rico, a classe média e o pobre. Eu trabalho muito, não tenho férias nem recesso. Essa que é a verdade”, enfatiza.

Quando não está na Assembleia ou percorrendo as bases nos municípios capixabas, Esmeraldo fica em seu escritório político, que funciona em uma casa em Bento Ferreira, Vitória. “Aqui eu falo com todo mundo e atendo muita gente e na maioria das vezes resolvo o problema. O eleitor reconhece meu trabalho. Eu ganho a eleição e não mudo de personalidade. Sou o mesmo!”, assegura.

Nos cálculos do deputado ele já ajudou a resolver os problemas de mais de 50 mil pessoas. Muitas delas o procuram por causa da sua formação em engenharia civil. “A pessoa está com a casa para ser demolida e precisa do apoio de um engenheiro para resolver. Se você for multado e não pagar, sua casa pode ir até para leilão. Várias casas eu já tirei da boca do leão”, comenta.

Nascido em Cariacica, casado e pai de três filhos, nos poucos momentos de folga das atividades políticas, José Esmeraldo gosta de descansar em sua residência com a família. Brinca com os netos e os cachorros, pega fruta das árvores e, de vez em quando, toma um banho de piscina. “Lá eu fico tranquilo”, finaliza.

Fonte: Assembléia Legislativa do ES