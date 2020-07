Esmages oferece curso em mediação empresarial para juízes e mediadores judiciais

A Associação dos Magistrados do Estado do Espírito Santo (Amages) e a Escola Superior da Magistratura (Esmages) promovem nos dias 27 e 29 de julho e 03 e 05 de agosto, das 8 às 12h10, um Curso de Capacitação em Mediação Empresarial, com transmissão via Teams (Microsoft).

A capacitação é coordenada pelo juiz Fernando Antônio Lira Rangel e também conta com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Espírito Santo e da Escola Superior de Advocacia (ESA)

O curso é voltado para juízes e mediadores judiciais, com atuação nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejuscs) do Tribunal de Justiça, e as vagas são limitadas.

Entre as instrutoras está a coordenadora técnica da iniciativa FGV Mediação e mediadora com atuação em procedimentos privados ou com conexão com processos judiciais, com atuação no TJRJ e no STJ, Juliana Loss de Andrade.

Outra convidada é a advogada (OAB-RJ) e mediadora Mariana Freitas de Souza, que também é mestre em Direito, com especialização em métodos alternativos de resolução de conflitos pela Tulane University (EUA) e pós-graduação em Direito das Famílias e Sucessões pela PUC-SP.

Por fim, ministra também o curso a mediadora na área empresarial e professora da Escola de Direito de São Paulo da FGV, mestre e doutora pela Universidade de São Paulo (USP) Daniela Monteiro Gabbay. A convidada também foi visiting fellow na Universidade de Yale (EUA) e na London School of Economiscs and PoliticalScience (UK) e sócia de Mange e Gabbay.

A capacitação soma carga horária de 20 horas e os participantes serão certificados pela Asmages/Esmages. As inscrições podem ser feitas diretamente com a Esmages pelo telefone: (27) 99985-5581. No momento, restam apenas vagas para magistrados.

