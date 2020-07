Esesp oferece 1,5 mil vagas em capacitação on-line no mês de agosto

.

Já está disponível a programação dos cursos on-line do mês de agosto, realizados pela Escola de Serviço Público do Espírito Santo (Esesp), em parceria com a Fundação Escola de Governo (ENA). No total, a instituição disponibiliza 1,5 mil vagas nos cursos de “Fiscalização de Contratos”, “Gestão de Convênios”, “Direito Ambiental”, “Inglês Nível II”, “Direito Administrativo”, “Redação Oficial”, “Administração do Tempo – ENA”, “Políticas Públicas e Indicadores Sociais – ENA”, “Gestão de Projetos – ENA” e “Orçamento e Planejamento Público – ENA”.

Os cursos serão oferecidos através da plataforma virtual de Educação a Distância (EaD). As inscrições começam na próxima quinta-feira (23) e variam de acordo com a formação selecionada.

Confira a agenda completa aqui!

Inscrições

Os servidores estaduais e aqueles que atuam em empresas de economia mista que desejam ingressar nos cursos EaD, devem procurar o setor de Recursos Humanos do órgão onde atuam para solicitar a participação.

No caso dos servidores municipais e membros de órgãos parceiros que possuem Termo de Cooperação firmado com a Escola de Governo, é preciso preencher a ficha de pré-inscrição, disponível no site da Esesp, e enviá-la por e-mail para [email protected].

Informações adicionais:

Secretaria Escolar: 3636-6713

Coordenação de Educação a Distância: 3636-6724

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Esesp

Larissa Pereira Fraga

(27) 3636-6720 / 3636-6719

[email protected]

Assessoria de Comunicação da Seger

Vitor Possatti Rodrigues

[email protected]