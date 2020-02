Esesp capacita servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Venécia

Os desafios e as perspectivas do controle interno no Brasil estarão em debate no 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção, que ocorrerá no próximo dia 11 de março, em Vitória. Será uma oportunidade para que os gestores das instâncias federal, estaduais e municipais possam trocar experiências, conhecer boas práticas e planejar o futuro do controle na administração pública.

O evento é uma realização do Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci) e da Secretaria de Controle e Transparência (Secont), e contará com palestras e painéis nas áreas de auditoria, combate à corrupção e transparência.

Entre as presenças confirmadas estão Gil Giardelli, estudioso de Inovação e Economia Digital com 20 anos de experiência na área; Rodrigo Paiva, da Advocacia Geral da União, (AGU), que falará sobre a experiência federal em acordos de leniência; e o ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário, que abordará o tema “Governo Aberto”.

A participação é gratuita, e as inscrições serão abertas ao público na próxima terça-feira (18). O evento ocorrerá no auditório do Sebrae, na Enseada do Suá, em Vitória, e a programação completa será divulgada em breve.

Reunião Técnica no Estado

O 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção vai anteceder à realização, no Espírito Santo, da 34ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci), nos dias 12 e 13 de março. Será a primeira vez que o Espírito Santo sediará um seminário nacional do Conaci junto a uma reunião técnica.

O Conaci é um colegiado nacional que reúne gestores de órgãos de controle interno de todo o País, nas esferas da União, dos estados e dos municípios, e tem como missão o fortalecimento do controle interno no Brasil. Sua atuação se dá a partir do intercâmbio de conhecimentos, práticas e informações, possibilitando um trabalho conjunto entre os órgãos de controle interno de todo o País para a formulação e implementação de políticas nacionais voltadas para a área. As discussões acontecem durante as reuniões técnicas, realizadas de forma itinerante entre os estados membros do Conselho.

1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção

Quando: 11 de março (quarta-feira)

Onde: Auditório do Sebrae, na Enseada do Suá – Rua Belmiro Rodrigues da Silva, 170 – Enseada do Suá, Vitória

Horário: 9h às 18h

Palestrantes e temas confirmados:

Manhã

“Globotics e Sociedade 5.0: Auditoria na era da Inteligência Artificial”



Gil Giardelli

Estudioso de Inovação e Economia Digital com 20 anos de experiência na área. Professor, escritor, colunista na BandNewsFM, colaborar dos MBAs do Insper, Unicamp, Fundação Dom Cabral e PUC/RS. Membro do WFSF (Federação Mundial de Estudos do Futuro) em Paris e da World Future Society, em Chicago

Tarde

“A experiência federal em acordos de leniência”

Rodrigo Paiva

Diretor do Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia Geral da União (DEAEX/AGU). Mestre em Direito do Estado e professor de Direito Administrativo, com atuação em temas de licitação e anticorrupção. Doutorando em Direito pela Universidade de Salamanca (Espanha)

“OGP: O Papel do Brasil no Governo Aberto”

Wagner Rosário

Ministro da Controladoria-Geral da União (CGU). Graduado e pós-graduado em Ciências Militares pela Academia das Agulhas Negras e pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, é mestre em Combate à Corrupção e Estado de Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha. É servidor de carreira da CGU, tendo atuado em diversas investigações de combate à corrupção.

“Projeto Integridade nos Estados Brasileiros”

Painel com Bruno Brandão e Henrique Ziller

Bruno Brandão

Diretor-executivo da ONG Transparência Internacional no Brasil, entidade responsável pela implementação do Projeto Integridade nos Estados Brasileiros. Economista pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Gestão Pública pela Universidade de York (Reino Unido) e em Relações Internacionais pelo Instituto Barcelona de Estudos Internacionais (Espanha).

Henrique Ziller

Secretário-chefe da Controladoria-Geral do Estado de Goiás (CGE-GO). Foi controlador-geral do Distrito Federal entre 2015 e 2018, onde implementou programas de controle social, como o Controladoria na Escola. É funcionário de carreira do Governo Federal no cargo de auditor de controle externo do Tribunal de Contas da União (TCU). Formado em Comunicação Social, pós-graduado em Marketing e mestre em Administração Pública pela Universidade de Brasília.

“Os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) na Administração Pública”

Marcos Gerhardt Lindenmayer

Chefe de gabinete da Ouvidoria-Geral da União (OGU). Graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), é auditor federal de Finanças e Controle. Atuou na implantação da Lei de Acesso à Informação e do Código de Defesa do Usuário de Serviços Públicos no âmbito do Poder Executivo Federal.

