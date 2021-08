Esesp abre inscrições para segunda turma de Formação dos Multiplicadores em Educação Ambiental e Meio Ambiente

Estão abertas as inscrições para a segunda turma de Formação dos Multiplicadores em Educação Ambiental e Meio Ambiente. A capacitação será realizada pela Escola de Serviço Público do Espírito Santo (Esesp), em parceria com o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), para capacitar os servidores públicos de órgãos/entidades estaduais e municipais, visando à compreensão dos fundamentos históricos, filosóficos e legais da educação ambiental. Serão disponibilizadas 150 vagas.

As inscrições podem ser feitas entre 18 de agosto e 03 de setembro. O curso terá início no dia 15 de setembro. O formato será na modalidade Ensino a Distância (EaD) e ao vivo. O curso terá carga horária de 30 horas, distribuídas em três módulos: Fundamentos da Educação Ambiental (8 horas); Legislação e Educação Ambiental (10 horas) e Políticas Públicas de Educação Ambiental (12 horas).

MÓDULOS REALIZAÇÃO HORÁRIO Aulas virtuais ao vivo Módulo I – Fundamentos da Educação Ambiental 15 e 17/09 13 às 17h Módulo II – Legislação e Educação Ambiental 22, 24 e 27/09 13 às 17h Módulo III – Políticas Públicas de Educação Ambiental 30/09 e 05/10 13 às 17h

Os servidores estaduais e os trabalhadores de empresas de economia mista que almejam realizar os cursos devem procurar o setor de Recursos Humanos (RH) do órgão, demonstrando o interesse na capacitação.

Para os profissionais de prefeituras e membros de órgãos parceiros da Escola de Governo, basta preencher a ficha de pré-inscrição, pelo link: https://forms.gle/6NzRGLmjy8LEiHwBA.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Esesp

Marcele Falqueto

(27) 3636-6719

[email protected]