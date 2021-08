Esesp abre inscrições para novas turmas de capacitação para o Sistema e-Docs

A Escola de Serviço Público do Espírito Santo (Esesp) está com inscrições abertas para dez turmas do curso “Capacitação Sistema e-Docs”. Os interessados poderão se inscrever a partir desta quinta-feira (12) até o próximo dia 19.

A capacitação é voltada para os servidores estaduais e serão oferecidas 12 vagas para cada turma. O objetivo é fornecer uma visão geral do sistema e permitir ao servidor o exercício das principais operações trazidas por essa nova ferramenta.

Cada turma tem carga horária total de quatro horas/aula e acontece em um único dia, pela manhã ou à tarde. Os encontros são realizados no laboratório de informática da Escola de Governo.

Os profissionais interessados em participarem da capacitação devem procurar o setor de Recursos Humanos (RH) da Secretaria ou Órgão em que atuam e solicitar a inscrição.

Confira as datas e horários de cada turma

Turma 1 – 23 de agosto, das 9h às 12h30min

Turma 2 – 23 de agosto, das 14h às 17h30min

Turma 3 – 24 de agosto, das 9h às 12h30min

Turma 4 – 24 de agosto, das 14h às 17h30min

Turma 5 – 25 de agosto, das 9h às 12h30min

Turma 6 – 25 de agosto, das 14h às 17h30min

Turma 7 – 26 de agosto, das 9h às 12h30min

Turma 8 – 26 de agosto, das 14h às 17h30min

Turma 9 – 27 de agosto, das 9h às 12h30min

Turma 10 – 27 de agosto, das 14h às 17h30min

Sistema e-Docs

O e-Docs é o sistema corporativo de gestão de documentos arquivísticos digitais do Governo do Estado, que contempla os procedimentos de autuação, despacho, tramitação, classificação, prazo de guarda, arquivamento e destinação final. Ele foi desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest), em parceria com as Secretarias de Estado de Controle e Transparência (Secont) e de Gestão e Recursos Humanos (Seger), além do Arquivo Público do Espírito Santo (Apees).

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Esesp

Marcele Falqueto

(27) 3636-6720 / 3636-6719

[email protected]