Escritório local de processos e inovação (ELPI) promove capacitação sobre gestão de documentos arquivísticos eletrônicos (e-Docs)

Durante o mês de junho, o Escritório Local de Processos e Inovação (ELPI), Seção do Estado-Maior Geral-4 (EMG-4), promoveu uma série de capacitações para os pontos focais do Sistema de Gestão de Documentos Arquivísticos Eletrônicos (e-Docs) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES)

Em conformidade com a Portaria Nº 1.071-R, de 27 de abril de 2023, sob a coordenação do Estado-Maior Geral (EMG), foram realizadas oito capacitações no total, sendo quatro na Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) e outras quatro no interior do estado. A instrução foi conduzida pela 2º Sgt Priscila e Cb Correa, ambos do EMG-4, juntamente com o 1º Sgt RR Imbert, da Diretoria de Recursos Humanos (DRH).

Os pontos focais de todas as unidades da PMES participaram das capacitações, totalizando cerca de 120 militares instruídos sobre as atribuições da função, alinhamento dos procedimentos e a introdução de modelos de formulários no sistema, a fim de promover a digitalização dos documentos geridos na instituição.

De acordo com o Tenente-Coronel Nunes, Chefe do EMG-4, um aspecto relevante da capacitação foi a integração entre o ELPI e a DRH, que permitiu a identificação de informações no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIARHES) que refletem no organograma da instituição, e consequentemente no e-Docs, uma vez que os sistemas estão interligados.

A interação direta com os pontos focais foi fundamental para esclarecer dúvidas e alinhar os sistemas e-Docs e SIARES, atualizando informações relevantes após a atualização do Quadro de Distribuição de Efetivos (QDI), destacou o Coronel Celso Ferrari, Chefe do EMG.

Em resumo, as capacitações promovidas pelo ELPI em conjunto com a DRH forneceram aos pontos focais da PMES as habilidades e conhecimentos necessários para aprimorar a gestão de documentos arquivísticos eletrônicos.

A integração entre os sistemas e a atualização do QDI fortaleceram a importância da digitalização e da inovação na instituição, buscando sempre a eficiência operacional e a otimização dos processos. A PMES reafirma seu compromisso com a modernização e a excelência na gestão do atendimento de documentos, visando o contínuo aprimoramento das atividades desenvolvidas.

