Escritora da Serra, Thaynara de Oliveira lança seu primeiro livro em evento on-line

“A Bela e a Fera – Pocket Show” invade a programação do Diversão em Cena ArcelorMittal Online. O musical será apresentado no dia 5 de julho (domingo), a partir das 16 hroas, no Instagram (@diversaoemcena), Facebook (Facebook.com/DiversaoEmCena) e YouTube (bit.ly/fundacaoarcelormittal).

Teatro, contação de história, música e interatividade com o público ajudam a recontar a fábula de Jeanne-Marie LePrince de Beaumont.A narrativa sobre um jovem príncipe transformado em uma fera vai encantar pais e filhos. Na história, Bela é uma jovem aprisionada em um castelo habitado pela figura monstruosa.

Com a ajuda dos funcionários encantados do castelo, ela aprende a lição mais importante de todas: que a verdadeira beleza está dentro de nós.

O projeto

Realizado pela Fundação ArcelorMittal, com apoio da ArcelorMittal Tubarão, o Projeto Diversão em Cena tem como objetivo levar diversão, cultura e educação para o público por meio de apresentações teatrais voltadas ao público infantil. Também visa educar e formar plateias para o teatro, especialmente entre as crianças. Em formato virtual, as atrações estão sendo exibidas por meio de livestreams, numa prévia do lançamento do projeto, em data a ser definida.