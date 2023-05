Escrever e falar sobre sexo pode deixar a pessoa com tesão? Entenda

Especialista em sexualidade positiva explica por que o tesão pode surgir ao ler e se deparar com o tema

Quem vê de fora pessoas que têm o sexo como parte do trabalho de produção de conteúdo — seja com a escrita, seja gravando vídeos ou dando aulas — pode se perguntar: pensar e falar todos os dias sobre sexo pode deixar a pessoa com tesão? A resposta é sim.

Apesar da maioria das pessoas só abordarem a sexualidade em conversas descontraídas e pontuais em rodas de amigos ou com a parceria, alguns profissionais lidam com o sexo diariamente e podem, sim, ficar excitados a depender do que se fala e do contexto.

De acordo com Lua Menezes, escritora e especialista em sexualidade positiva, isso acontece porque quando se fala ou escreve sobre qualquer assunto, ele logo chega à atenção, sendo tirado do inconsciente.

“Tanto que uma das coisas que eu recomendo para mulheres que querem se reconectar com o seu erotismo e sua libido é falar mais sobre sexualidade. Pensar mais sobre isso, ler contos eróticos ou escrever. Essa pode ser uma maneira de você se conectar com esse tema e tudo o que ele traz de sensação”, explica.

Contudo, o fenômeno vai variar de acordo com o contexto e com o que está sendo trabalhado. Lua, por exemplo, além de escrever contos e ser autora do romance erótico Rio Profano, também ministra cursos e palestras. Segundo ela, a excitação pode até surgir como escritora, mas como professora, não.

“Em vários momentos da escrita do livro e dos contos, que é erótica e ‘arde’, eu me excitei e me emocionei. Eu senti todas as emoções possíveis e pegou mais ‘fundo’, por acessar os sentimentos através dessa via da escrita. Mas faço essa divisão entre a Lua professora e a Lua escritora”, afirma.

Por fim, é importante saber que sentir tesão diante de um assunto mais picante não deve ser considerado algo bom ou ruim. Trata-se, na realidade, de uma resposta natural do corpo e da mente humana. Logo, a solução é aceitar a sensação e, se for o caso, aproveitá-la.