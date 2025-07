Escoteiros plantam mudas nativas em trilha de São Mateus

Mutirão ecológico foi realizado em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, e marcou também as comemorações dos 110 anos do Escotismo no Espírito Santo

Com o plantio de 58 mudas de árvores nativas, o Grupo Escoteiro do Ar Agnes Baden-Powell (47/ES) realizou o Mutirão Escoteiro Nacional de Ação Ecológica (MutEco). Organizada em parceria com a Prefeitura de São Mateus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a atividade integrou também as celebrações do Dia Mundial do Meio Ambiente.

As mudas foram plantadas ao longo da trilha pavimentada do loteamento Jacuí III, com a participação da Tropa Escoteira Brigadeiro Faria Lima, da Tropa Sênior Padre Antonio Pianca e do Clã Pioneiro Quixote.

Durante a atividade, no dia 7, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente esteve representada pelo titular da pasta, Welington Secundino, que é engenheiro agrônomo, pela agente fiscal Maria Julia Gomes Santos Gomes e pela bióloga Lorena Alves da Silva, que atua como assessora técnica.

No cerimonial que antecedeu o plantio, o GEAR Agnes Baden-Powell agradeceu o apoio da Secretaria de Meio Ambiente, responsável pelo preparo das covas e fornecimento das mudas de ipê rosa, ipê roxo, mangueira, angelim, almesca, aroeira, embaúba e pau-ferro, cultivadas no viveiro do Projeto José Bahia, no bairro Boa Vista.

MutEco e o desafio das 500 mil árvores

O Mutirão Nacional Escoteiro de Ação Ecológica – MutEco – é uma mobilização ecológica de alcance nacional que envolve escoteiros de todas as regiões do Brasil. É uma oportunidade para reflexão sobre a importância da preservação ambiental, além de estimular os jovens a conquistarem as insígnias do programa Tribo da Terra, fortalecendo a consciência ecológica e o papel do Escotismo na sociedade.

Em 2024, o MutEco compôs o desafio nacional de plantio de 100 mil mudas de árvores nativas, em comemoração ao centenário de fundação da União dos Escoteiros do Brasil (UEB). Missão dada, missão cumprida! O novo objetivo das 1.507 unidades escoteiras locais, lançado este ano e com metas até 2030, é ambicioso: plantar 500 mil árvores em todo o território nacional.

A edição do MutEco em São Mateus também antecipou as comemorações dos 110 anos de atuação do Movimento Escoteiro no Espírito Santo e pelos 115 anos do Escotismo no Brasil, celebrados neste sábado, 14 de junho.

Emoção escoteira na passagem de ramo

Aproveitando o contato direto com a natureza e o ambiente místico da Trilha do Jacuí III, os escoteiros mateenses do ar realizaram ainda a emocionante cerimônia de passagem de ramo da jovem Ana Caroliny dos Santos Conceição. Ao completar 15 anos, Carol se despediu da Tropa Escoteira, onde integrava a Patrulha Procelária, e foi oficialmente acolhida na Patrulha Aimorés, da Tropa Sênior.

Com os rituais próprios do Escotismo, a passagem foi marcada por emoção e simbolismo, na presença da mãe da Carol, a educadora Maria do Rosário, do irmão Miguel, além de colegas e voluntários do grupo escoteiro. Ao final, houve uma confraternização com direito a bolo confeitado e torta, celebrando mais um ciclo na vida escoteira da jovem.