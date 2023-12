FreePik Escolha as cores e prepare rituais para o Ano Novo

A origem da atribuição de diferentes propriedades mágicas às cores é incerta, mas sabe-se que já constam de obras fundamentais do Hermetismo que remetem à Antiguidade. “Pela Lei da Correspondência, princípio do Hermetismo segundo o qual o que é verdadeiro no macrocosmo é também verdadeiro no microcosmo e vice-versa, as cores estão relacionadas, por exemplo, aos astros.”, explica a astróloga, psicanalista e terapeuta holística Virginia Gaia. Assim, cada planeta tem uma cor que o representa.

No Brasil, a tradição do uso de cores específicas na passagem de ano também é influenciada pelas religiões de matriz africana. A disseminação do branco nas festas de ano novo, por exemplo, vem dos rituais umbandistas e está associada a Oxalá, o maior dos orixás.

Embora a maior parte das pessoas não se dê conta disso, os objetivos para o ano relacionados às cores refletem exatamente as associações herméticas entre as cores e os astros, com exceção do branco, que é a mistura de todas as cores.

Confira abaixo os planetas, os temas que eles evocam, os signos que regem e as respectivas cores. A dica para a entrada de 2024 são os tons terrosos, o marrom e até o preto, pois o ano será regido por Saturno, em meio também a um grande ciclo de 36 anos regidos pelo gigante dos anéis, tornando 2024 duplamente saturnino. de Saturno. Como último planeta visível a olho nu, Saturno é desde a Antiguidade o patrono dos limites, da estrutura e dos ciclos de tempo. Evocá-lo nas cores pode ajudar aos que desejam ter mais firmeza e consolidação de seus projetos, além de trazer boas influências para tudo o que se objetiva no longo prazo.

Leão

Amarelo ouro, dourado e âmbar.

Lua

Intuição, magia, feminilidade, atratividade e equilíbrio emocional.

Câncer

Prateado, prata azulado e azul pálido.

Mercúrio

Comunicação, comércio, organização, inteligência, aprendizado e clareza mental.

Gêmeos e Virgem

Amarelo ovo, amarelo alaranjado e cinza.

Vênus

Amor, relacionamento, beleza, sedução, finanças, persuasão e harmonia.

Touro e Libra

Verde esmeralda, verde petróleo e tons de rosa.

Marte

Paixão, sexualidade, força, conquista, motivação e iniciativa.

Áries (regente) e Escorpião (corregente)

Todos os tons de vermelho, especialmente o escarlate.

Júpiter

Sabedoria, conhecimento, justiça, espiritualidade, proteção, otimismo e expansão.

Sagitário (regente) e Peixes (corregente)

Azul escuro, azul violáceo e violeta.

Saturno

Estrutura, materialidade, concretização, projetos de longo prazo, estabilidade e prudência.

Capricórnio (regente) e Aquário (corregente)

Marrom escuro, preto e preto azulado.

“Além de contemplar os tons do planeta regente do ano, também é válido apostar nas cores relacionadas ao signo solar ou ascendente de cada indivíduo.”, complementa a astróloga. Para quem quiser escolher de acordo com os objetivos do próximo ano, a dica é não somente contemplar o vestuário como também elaborar um pequeno ritual. Pode-se lambuzar com mel uma vela da cor do planeta escolhido e depois acender, mentalizando os votos e desejos para 2024.

Para quem quiser aproveitar a regência de 2024 por Saturno para atrair boas energias, pode usar acender uma vela preta, lambuzada com mel e azeite, perto de um vaso decorado com girassóis ou outras flores amarelas. Acrescenta-se a esse pequeno ritual de magia planetária um incenso aceso para simbolizar o elemento Ar, uma taça cheia para representar a Água e, por fim, alguns cristais ou moedas dedicados ao elemento Terra para trazer prosperidade.

“No momento da virada, estaremos com a Lua na fase Cheia, aos 7°28’ do sistemático signo de Virgem”, diz Virginia. No dia 31, a rainha da noite ascenderá ao Leste por volta das 22h30. Ficando gradualmente mais alta no céu, ela estará visível em meio à Constelação de Leão e na mesma longitude de Thuban, a estrela Alfa da Constelação de Draco. Embora não possa ser vista para observadores localizados no Hemisfério Sul, essa estrela tem um simbolismo muito rico, visto que já foi a Estrela Polar, há alguns milhares de anos. Dessa maneira, o céu da virada favorece o foco, a definição de objetivos estratégicos e de um norte para a vida.

Fonte: Mulher