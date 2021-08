Escolas utilizam podcast para reforçar ensino-aprendizagem

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Antônio Carneiro Ribeiro, localizada em Guaçui, e o Centro Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral (CEEMTI) Baixo Guandu, localizado no município de mesmo nome, utilizaram o podcast como meio de ensino e aprendizagem.

Na EEEFM Antônio Carneiro Ribeiro, o professor da disciplina Mídias Digitais e Geografia Damião Amiti Fagundes, após ensinar alguns conteúdos, pediu que os alunos produzissem os próprios poscasts deles. Entre os temas estavam Fronteiras, Redes e Hierarquias das cidades; Blocos Econômicos; Território do Espírito Santo; Hidrografia: importância da água e das bacias hidrográficas.

Para a aluna Izabella Souza Moreira, foi um trabalho simples e divertido. “Uma nova técnica de fixar melhor a matéria de acordo com o aprendizado”, disse.

O objetivo, segundo o professor, foi trabalhar novas ferramentas digitais no ensino de Geografia para facilitar o processo de aprendizagem dos conteúdos do currículo do Estado; compreender que, por meio de prática em sala de aula, ferramentas digitais auxiliam na aprendizagem de conteúdo; destacar que os alunos aprendem quando estão exercitando a prática com os conteúdos ensinados, tendo as ferramentas digitas aliadas à aprendizagem.

“A matéria de Geografia requer muita leitura e temos dificuldade em aprender alguns conteúdos. Então, procuramos fazer um podcast de uma forma descontraída, para ficar mais fácil na explicação do assunto estudado. E nós gostamos desse estilo de trabalho, pois foi uma maneira agradável de aprender, saindo da rotina de copiar e apresentar em cartaz”, disse a estudante Kaylane dos santos Machado.

No CEEMTI Baixo Guandu, os professores de Projeto de Vida Luciano José de Mello e Naiara Rúbia Carvalho de Jesus Rabello, juntamente com o Clube de Protagonismo, realizaram, na última quinta-feira (12), uma live com ex-estudantes que estão buscando realizar os projetos de vida deles.

O momento foi conduzido e planejado pelos estudantes do Clube, com o intuito de conhecer as vivências dos ex-estudantes e as experiências pós-Ensino Médio. A ação teve como intuito incentivar os mais jovens a buscar projetos de vida deles e também a demonstrar que, mesmo durante o atual cenário, se pode planejar metas e realizar sonhos.

Os clubes de Protagonismo e as aulas de Projeto de Vida têm, entre outras finalidades, aguçar o interesse dos estudantes para uma possível carreira profissional.

Os estudantes relataram sobre a experiência: “até antes do clube de podcast, eu não sabia qual carreira seguir. Hoje, em dia sonho em cursar Comunicação Social e ser jornalista”, afirmou a estudante Lavínia Carmo Gomes.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sedu

Mirela Marcarini / Geiza Ardiçon / Soraia Camata