Escolas têm até segunda-feira (17) para se inscreverem na 20ª OBMEP

Termina nesta segunda-feira (17), o período de inscrição para A 20ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas (OBMEP). Destinada a estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, a competição se consolidou como a maior olimpíada de Matemática do país. As escolas interessadas devem inscrever seus alunos, exclusivamente, pelo portal oficial da instituição (Clique AQUI e acesse).

De acordo com o coordenador do Programa Matemática na Rede, Wellington Rosa de Azevedo, a iniciativa da Secretaria da Educação (Sedu) busca estimular o estudo da Matemática, identificar talentos e promover a inclusão social por meio do conhecimento. “A OBMEP está em sua 20ª edição, comemorando duas décadas de incentivo à educação e à descoberta de talentos matemáticos em todo o Brasil. Muitos deles iniciaram sua trajetória acadêmica e profissional a partir dessa competição”, disse.

O servidor destacou ainda que os resultados do Espírito Santo na Olimpíada são motivo de orgulho. “Em 2024, os estudantes capixabas conquistaram 296 medalhas nacionais, superando as 287 do ano anterior e as 180 de 2022. Além disso, 1.371 alunos do estado receberam menções honrosas, refletindo o crescimento do desempenho na competição”, frisou Wellington Rosa de Azevedo.

Neste ano, a OBMEP vai distribuir 8.450 medalhas nacionais, sendo 650 de ouro, 1.950 de prata e 5.850 de bronze, além de 51 mil certificados de menção honrosa. Os estudantes premiados terão a oportunidade de participar do Programa de Iniciação Científica Júnior (PIC), que oferece uma bolsa de R$ 300,00. Além disso, a Sedu vai conceder 20,5 mil medalhas estaduais para incentivar ainda mais os participantes capixabas.

Do mesmo modo, para homenagear os professores premiados, essenciais na formação dos alunos, serão concedidos diplomas, livros de apoio, medalhas especiais, além da chance de concorrer a viagens para a Cerimônia Nacional de Premiação da OBMEP e para o Encontro do Hotel de Hilbert.

Fases da Olimpíada

A competição será realizada em duas etapas: a primeira prova será no dia 03 de junho e a segunda no dia 25 de outubro. Todos os inscritos participam da primeira prova, que será realizada na própria escola onde o aluno estuda. O desafio é resolver 20 questões de múltipla escolha. De acordo com o desempenho nessa fase, a Olimpíada seleciona, aproximadamente, 5% dos estudantes por escola e com melhor pontuação. Esses alunos são os que vão para a segunda fase. A relação dos vencedores será divulgada em dezembro.

A OBMEP

Criada pelo IMPA em 2005, a competição é promovida com recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação (MEC). A OBMEP contribui para estimular o estudo da matemática no Brasil, identificar jovens talentosos e promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento. Além disso, a olimpíada busca melhorar a qualidade da educação básica, possibilitando que um maior número de alunos brasileiros possa ter acesso a material didático de qualidade.

