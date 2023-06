Escolas podem se inscrever para a Olimpíada Alegrense de Matemática

Estão abertas, até o dia 16 de junho, as inscrições para a 1ª Olimpíada Alegrense de Matemática (OAMAT). As inscrições devem ser realizadas pelo diretor(a) ou professor(a) de Matemática indicado pela direção da escola como responsável pela competição. Para inscrever a unidade de ensino, basta preencher o formulário, por meio do link: https://forms.gle/QmL9VsVSXoAAzdSb9.

O público-alvo da OAMAT é formado por alunos do Ensino Fundamental (anos finais) e Ensino Médio, matriculados em escolas públicas (municipais, estaduais e federais) localizadas no município de Alegre.

A olimpíada é constituída por duas fases, divididas em três níveis: nível 1 – estudantes do 6º e 7º ano do Ensino Fundamental; nível 2 – estudantes do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental; e nível 3 – estudantes do Ensino Médio. A primeira fase, que será realizada nas próprias escolas inscritas, deverá ser aplicada nos dias 26 a 30 de junho. A 2ª fase será realizada na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) – campus de Alegre, no dia 26 de agosto de 2023.

Os objetivos da Olimpíada são: estimular o estudo da Matemática nos alunos do ensino básico; apresentar problemas interessantes que envolvam raciocínio lógico e/ou aplicações da Matemática, promovendo o despertar no aluno o interesse pela Matemática e em resolver problemas; descobrir talentos na área de Matemática no município de Alegre e incentivar ingresso em universidades nas áreas científicas e tecnológicas; contribuir para a integração da Universidade com as escolas; divulgar o curso de Licenciatura em Matemática aos alunos, bem como a Ufes; contribuir para a melhoria da qualidade da Educação Básica; promover a integração dos estudantes de graduação em Matemática, com a comunidade externa da Ufes em Alegre.

Os estudantes com melhor desempenho serão homenageados em cerimônia de premiação com medalhas de ouro, prata e bronze, além de menções honrosas.

Olimpíada Alegrense de Matemática

A Olimpíada Alegrense de Matemática (OAMAT) é uma realização do Departamento de Matemática Pura e Aplicada da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) – campus de Alegre, com apoio do Programa Matemática na Rede, da Sedu.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sedu

Geiza Ardiçon

[email protected]

(27) 3636-7706

Fonte: GOVERNO ES