Escolas estaduais utilizadas para votação não terão aulas presenciais na próxima segunda (16)

Devido a realização das eleições municipais neste domingo (15), as escolas da Rede Estadual utilizadas pela Justiça Eleitoral como seções de votação não terão aulas presenciais nesta segunda-feira (16), sendo realizadas apenas as Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs). Durante o dia, os espaços serão higienizados para a garantia da segurança dos estudantes e profissionais da Educação para o retorno presencial na próxima terça-feira (17).

A orientação foi repassada pela Secretaria da Educação (Sedu) às unidades de ensino, visando a prevenção e manutenção dos cuidados sanitários necessários devido à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). Os dispensers e totens com álcool em gel instalados pelo Governo do Estado nas escolas ficarão disponíveis para uso dos eleitores no dia da votação.

As atividades como, por exemplo, serviços terceirizados irão funcionar nesta segunda-feira, respeitando os horários já pré-estabelecidos pelas equipes gestoras para a higienização das unidades escolares.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sedu

Mirela Marcarini / Geiza Ardiçon / Soraia Camata

(27) 3636-7705 / 7706/ 7707/ 7888 / 99956-2479 / 99802-9043

[email protected] / [email protected] / [email protected]